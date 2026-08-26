ONEC respalda acciones contra comercio ilegal de mercancías

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) reiteró su respaldo a las acciones de las autoridades para prevenir, investigar y sancionar cualquier práctica de comercio ilícito, evasión fiscal o comercialización irregular de mercancías en el país.

La organización empresarial consideró, sin embargo, que debe evitarse vincular públicamente a cadenas de supermercados y otros establecimientos comerciales con supuestos esquemas de desvío de mercancías en tránsito hacia Haití cuando no exista evidencia objetiva y verificable que permita establecer esa relación.

ONEC señaló que, en declaraciones ofrecidas recientemente durante un programa radial, se reconoció que no existe evidencia suficiente para determinar que los productos que ingresan bajo el régimen de tránsito hacia Haití sean los mismos que posteriormente aparecen en supermercados dominicanos, debido precisamente a la falta de trazabilidad.

Para la entidad, este aspecto resulta fundamental, ya que cualquier atribución de responsabilidad debe sustentarse en hechos comprobables y evidencias que permitan establecer de manera clara el vínculo entre las mercancías y los establecimientos señalados.

PIDE ENFRENTAR DRASTICAMENTE EL COMERCIO ILICITO

Asimismo, explicó que la presencia de un determinado producto en un establecimiento comercial no permite, por sí sola, establecer quién lo importó, bajo qué régimen ingresó al país, quién lo distribuyó o si se produjo alguna irregularidad durante la cadena de comercialización.

La ONEC consideró que cualquier información, estudio o evidencia relacionada con posibles irregularidades debe ser remitida a la Dirección General de Aduanas (DGA) y a las demás autoridades competentes, para que sea sometida a los procesos de verificación correspondientes y se determinen las responsabilidades conforme a la ley.

La organización empresarial reiteró su respaldo a que cualquier práctica irregular que sea comprobada sea sancionada, independientemente de quién resulte responsable.

Al mismo tiempo, advirtió sobre la necesidad de proteger la reputación de las empresas y establecimientos que operan formalmente, evitando asociaciones o generalizaciones que no estén sustentadas en evidencia objetiva y verificable.

“El combate al comercio ilícito requiere precisamente eso: investigación rigurosa, trazabilidad, transparencia y aplicación de la ley”, concluyó la ONEC.

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