Ocho pesistas dominicanos buscan en China clasificar JJOO

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NINGBO, China. – Ocho atletas dominicanos de levantamiento de pesas competirán en el Campeonato Mundial de Halterofilia de Mayores, que se celebrará en Ningbo, China, del 27 de octubre al 8 de noviembre, con la mira puesta en conquistar medallas y avanzar hacia la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La delegación está encabezada por las medallistas olímpicas y mundiales Crismery Santana y Yudelina Mejía, quienes lideran las aspiraciones dominicanas en una competencia que representa un importante desafío para el equipo nacional.

Los pesistas arribaron a territorio chino el pasado martes, con el propósito de adaptarse a las condiciones climáticas y al cambio de horario antes del inicio de las competencias.

Junto a Santana y Mejía competirán Dahiana Ortiz, Luis García, Alicia Féliz, Fransheska Matías, Julio Cedeño y Daina Serrano.

LA META ES AVANZAR HACIA LOS ÁNGELES 2028

El presidente de la Federación Dominicana de Pesas (Fedompesa), Willian Ozuna, y el entrenador en jefe de la selección, Héctor Domínguez, señalaron que, aunque los atletas aspiran a subir al podio mundialista, la prioridad del equipo es avanzar en el proceso de clasificación olímpica.

“El enfoque del colectivo, Federación, atletas y cuerpo técnico, es conseguir la totalidad o la mayor cantidad de plazas para los próximos Juegos Olímpicos”, expresó Ozuna.

El dirigente encabeza la representación dominicana junto a Maritza Ortiz, secretaria general de Fedompesa y árbitro internacional.

El equipo técnico lo completan los entrenadores Oswaldo Pinilla, de nacionalidad colombiana, y Eduard Joseph, además del estadístico Luigino Matos.

YUDELINA MEJÍA, REFERENTE DEL EQUIPO

Yudelina Mejía figura entre las principales esperanzas dominicanas para conquistar una nueva medalla mundialista. La pesista hizo historia en el Campeonato Mundial de Forde, Noruega, al conseguir tres medallas en la división de los 81 kilogramos: oro en arranque, plata en el total y bronce en envión.

En aquella competencia levantó 122 kilogramos en arranque, 271 en el total y 149 en envión, resultados que la consolidaron como una de las figuras dominicanas de la halterofilia internacional.

Actualmente, la atleta oriunda de San Pedro de Macorís compite en la categoría de los 86 kilogramos y buscará ampliar su trayectoria internacional, con la aspiración de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

CRISMERY SANTANA BUSCA OTRA MEDALLA MUNDIAL

Crismery Santana también regresa a un campeonato mundial con el objetivo de subir nuevamente al podio.

La dominicana conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021, en la categoría de los 87 kilogramos. Asimismo, obtuvo preseas de bronce en los campeonatos mundiales de Anaheim, Estados Unidos, en 2017, y Asjabad, Turkmenistán, en 2018.

Santana competirá en la división femenina de más de 86 kilogramos, correspondiente a la categoría superpesada, en busca de sumar otro resultado destacado a su carrera deportiva.

NUEVOS RETOS PARA EL RESTO DE LA DELEGACIÓN

Dahiana Ortiz afrontará el desafío de competir en los 53 kilogramos, una categoría diferente a la de los 49 kilogramos en la que participa habitualmente.

Por su parte, Alicia Féliz, Fransheska Matías y Daina Serrano harán su debut en un campeonato mundial de mayores, en las divisiones de 61, 69 y 77 kilogramos, respectivamente.

En la rama masculina, el seibano Julio Cedeño competirá en los 75 kilogramos, mientras que el capitaleño Luis García participará en los 65 kilogramos.

Los ocho atletas dominicanos buscarán aprovechar la cita mundialista para medir su nivel frente a la élite internacional, mejorar sus registros y continuar el camino hacia la principal meta del ciclo deportivo: representar al país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

of-am