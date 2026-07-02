NY: Juramentan comando de campaña de Gonzalo Castillo

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NUEVA YORK.- Fue juramentado en esta ciudad el comando de campaña en Estados Unidos de Gonzalo Castillo, quien busca la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para el 2028.

El equipo que planificará los trabajos proselitistas del exministro de Obras Públicas en territorio estadounidense fue conformado la noche de este miércoles en el 629 West de la calle 173, en el Alto Manhattan.

El encuentro fue encabezado por Francisco Fernández, miembro del Comité Central del PLD y coordinador del proyecto en EE.UU.

MIEMBROS COMANDO

En la reunión participaron Tony Luna, del sector externo; Pascual Rodríguez, coordinador operativo en Nueva York; Santo Acevedo, coordinador electoral; doctor Williams Estévez, encargado de Finanzas, y Carlos Estévez, miembro del CC y encargado de propaganda. El grupo trabajará bajo el lema “¡Vamos con To! Gonzalo 2028”.

Durante la actividad se definieron las líneas estratégicas para organizar a la diáspora dominicana en Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales de 2028. Los dirigentes señalaron que Castillo “representa un peligro para los planes reeleccionistas del PRM” y que por eso “han emprendido una persecución política electoral en su contra”.

DENUNCIA PERSECUCION

Los voceros del comando vincularon la supuesta persecución con el proceso judicial del Caso Calamar, donde el Ministerio Público investiga el presunto desvío de fondos del Estado mediante pagos irregulares de expropiaciones y su uso en financiamiento de campañas.

El 29 de mayo, una jueza dictó auto de no ha lugar a favor de Castillo y del exministro administrativo José Ramón Peralta, al considerar que las pruebas no eran suficientes para justificar la apertura de juicio. Sin embargo, el órgano persecutor apeló la decisión y solicita a la Cámara Penal de la Corte de Apelación que revoque el fallo, ordene apertura a juicio de fondo y mantenga las medidas de coerción, incluyendo impedimento de salida del país.

Castillo ha calificado el recurso como un intento de frenar su candidatura y aseguró que su proyecto político “no se detendrá”. El comando en Nueva York reiteró que la apelación ocurre “pese a la advertencia de la embajadora de Estados Unidos”.

«Hace dos mil años, en Galilea, un predicador sin ejército ni palacio fue llevado ante tribunales porque su palabra movilizaba multitudes y amenazaba el orden de los sacerdotes y de Roma. Hoy, en Santo Domingo, un hombre que ya ocupó ministerios y que aspira a volver a servir, enfrenta un proceso que sus seguidores describen con las mismas palabras: persecución política electoral», afirmó.

RELANZAMIENTO DE ASPIRACIONES

El acto en Nueva York se da semanas después de que altos dirigentes del PLD anunciaran el relanzamiento del proyecto presidencial de Castillo. El diputado Gustavo Sánchez proclamó: “Gonzalo va, que no le quepa duda a nadie, va con fuerza”, asegurando que la base peledeísta y las estructuras provinciales han expresado respaldo creciente.

La candidatura de Castillo, aceptada por el Comité Central del PLD junto a otros siete aspirantes, ha generado debate interno por el proceso judicial pendiente. Analistas señalan que su presencia como candidato genera “nerviosismo en el PRM y la Fuerza del Pueblo” de cara a 2028.

El comando juramentado en Nueva York llamó a la comunidad dominicana a sumarse al proyecto y anunció que replicará la estructura en otros estados. Paralelamente, el equipo de Castillo realiza juramentaciones en provincias como Barahona para fortalecer las bases del PLD.