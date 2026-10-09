NY: ICE balea a un dominicano durante operación migratoria

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NUEVA YORK.- Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hirieron de bala a un dominicano la tarde de este jueves durante una operación migratoria en el vecindario Marble Hill, del Alto Manhattan.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes realizaban una operación selectiva para detener al dominicano, quien conforme la agencia, tiene vínculos con la banda Trinitarios.

Agregó que el extranjero está en Estados Unidos de manera irregular y había sido condenado por hurto mayor, agresión, robo, posesión de drogas y tenencia de armas.

Informó que había sido detenido por la Policía de Nueva York en diciembre de 2023, pero fue puesto en libertad días después debido a las políticas de ciudad santuario, que limitan la cooperación local con autoridades federales de inmigración.

El hombre fue hospitalizado y se encontraba estable.

La organización Make the Road New York calificó el hecho como «horrible y desgarrador» y exigió una investigación exhaustiva.

Dijo que el hombre estaba en su vehículo con un niño de cinco años en el asiento trasero al momento del disparo.

MAMDANI EXIGE FIN DE OPERATIVOS ICE

De su lado, el alcalde Zohran Mamdani exigió al presidente Donald Trump que ponga fin a las operaciones migratorias de la agencia en la ciudad.

El edil calificó el incidente de «inaceptable e increíblemente grave» y anunció que había llamado a Trump para exigirle que detenga las operaciones de control migratorio de ICE en Nueva York.

«No me quedaré de brazos cruzados mientras los agentes de ICE aterrorizan a nuestras comunidades», escribió Mamdani en X.

El alcalde también expresó su preocupación por el niño que estaba en el vehículo y manifestó su solidaridad con el hombre herido y su familia.

«Fuera ICE de nuestros barrios. Fuera ICE de nuestros hospitales. Fuera ICE de nuestras calles. Fuera ICE de cerca de nuestros niños», reclamó.

jt-am