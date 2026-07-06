NY: Emigdio Moronta resalta aportes Antonio Guzmán a RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Nueva York, Emigdio Moronta, resaltó los principales aportes del expresidente Antonio Guzmán a la democracia dominicana, al cumplirse 44 años de su fallecimiento.

Recordó que Guzmán consolidó la democracia y desarticuló el aparato represivo estatal heredado de los gobiernos de Joaquín Balaguer, por lo que es considerado como uno de los mejores presidentes de República Dominicana.

«Guzmán garantizó la transición y apertura democrática, lo que permitió la primera alternancia pacífica en el poder en República Dominicana. Asimismo, promulgó la Ley de Amnistía que permitió el regreso de muchos exiliados políticos y la libertad de presos políticos, eliminando la persecución a opositores», resaltó.

Entre los principales logros de Guzmán, quien gobernó entre 1978 y 1982, Moronta también mencionó la despolitización militar y policial. «Guzmán siempre creyó que los militares debían ser apolíticos y leales exclusivamente a la Constitución», afirmó.

«Otro de sus aportes fue el respeto a las libertades públicas y de expresión. Por eso fomentó un clima de respeto absoluto a los derechos humanos y a la libre expresión», añadió.

Valoró además el apoyo de Guzmán al sector agropecuario, al que destinó gran parte del presupuesto nacional. «Con medidas de ese tipo logró aumentar la producción local y garantizar precios accesibles».

«Asimismo, durante su gestión fueron creados el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y se nacionalizó La Rosario Dominicana», subrayó Moronta, quien aspira a la secretaría general del PRM en Nueva York.

Dijo que Guzmán siempre será recordado, por su seriedad, rectitud y respeto a la democracia.