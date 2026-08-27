NY: Dominicana muere a manos de hijo un día antes viajar a RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- Desde que se mudaron a Nueva York, decía Josefa Soto, su hijo no había podido regresar a República Dominicana. «Estaba obsesionada con llevarlo», dijo su hoy viudo, Johny Guzmán.

Madre e hijo finalmente viajarían a su tierra el sábado 22 de agosto, pero un día antes Soto fue hallada muerta en su departamento en El Bronx. Y el martes 25 de agosto, a media milla de distancia, su hijo, Bob Johnny Guzmán, fue puesto bajo arresto y acusado de homicidio y posesión ilegal de un arma.

Poco trasciende de la investigación, aún en proceso, de los detectives de Homicidios del NYPD en El Bronx. La única sospecha sobre lo que pudo haber ocurrido la expresó el viudo Johny Guzmán en entrevista con el Daily Mail.

LA SOSPECHA

Relató que su hijo sufría crisis de salud mental y había recibido tratamiento en múltiples ocasiones. Cuando más ansioso estaba, a Bob Johnny Guzmán le daba por tomar una maleta y salir a caminar por la ciudad. Había desaparecido varias veces.

Buscando protegerlo, su padre confesó que en ocasiones intentó evitar que saliera del departamento, en el quinto piso del 1236 Grand Concourse, pero «él no escuchaba».

Por eso imagina que el viernes 21 de agosto, en algún momento antes de las 3:25 de la tarde, Bob Johnny Guzmán agarró la maleta para salir y Josefa Soto buscó impedirlo.

«Me imagino que tampoco la escuchó. Ella siguió intentándolo y él la golpeó. Eso es lo que creo que pasó», declaró Guzmán.

DOLOROSO HALLAZGO

Entre lágrimas, en entrevista con Anny Ruiz Huayamabe, de N+Univision Nueva York, el viudo Guzmán relató cómo encontró el cuerpo de su amada Josefa Soto.

Dijo que como trabaja cerca, el viernes en la tarde fue a buscar una herramienta a su casa y marcó desde abajo para que su esposa le abriera.