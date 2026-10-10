Nuevas colecciones navideñas de Ikea para celebrar con estilo

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– IKEA presentó sus colecciones navideñas 2026, una propuesta que invita a las familias dominicanas a preparar sus hogares para las festividades con diseños que combinan tradición, creatividad, funcionalidad y precios accesibles.

La iniciativa reúne más de 300 piezas distribuidas en las colecciones VINTERFINT, STRÅLA y VINTERSAGA, concebidas para ofrecer distintas alternativas decorativas y experiencias que permitan a cada persona celebrar la Navidad de acuerdo con sus gustos y preferencias.

La propuesta se inspira en dos estilos principales: uno que evoca la calidez y las tradiciones del folclore escandinavo, y otro caracterizado por los colores, la creatividad y la flexibilidad, con el propósito de que cada familia encuentre su propia manera de vivir la temporada festiva.

EXPERIENCIAS EN LAS TIENDAS

La presentación se realizó el jueves 8 de octubre en IKEA Santo Domingo, con una experiencia inmersiva que incluyó espacios ambientados en los estilos Team Classic y Team Divertido, degustaciones de productos navideños, actividades familiares y áreas para fotografías.

Las actividades también fueron programadas para el sábado 10 de octubre en las tiendas IKEA Bávaro y Santiago, donde los clientes podrán conocer las nuevas colecciones y participar en experiencias especiales relacionadas con la temporada.

Las propuestas incluyen adornos navideños, papel de regalo, elementos de iluminación con estrellas decorativas y productos gastronómicos tradicionales de Escandinavia, entre ellos galletas de jengibre y la bebida GLÖGG.

Con esta oferta, IKEA busca combinar diseño y funcionalidad.

sp-am