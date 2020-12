¿No ganaba el PRM si Leonel se quedaba en el PLD?

La pregunta es interesante, y digna de un análisis, así que a continuación voy a hacer el mío de manera muy breve:

Leonel, quedándose o no en el PLD, la sociedad dominicana ya tenía tomada una decisión: Sacar del gobierno la Corporación Peledeista, gestor de una corrupción e impunidad nunca antes vista, y que se acumuló a lo largo de 16 años (2004-2020).

Pienso que era indistinto si Leonel incluso ganaba las primarias del 6/09/2019 y era proclamado el candidato del PLD, o se quedaba en su casa de siempre, aún con una derrota

En el electorado de RD hay lo que yo llamo swing voters, es decir, que no pertenecen a ningún partido en particular o que hoy votan por un partido y en cuatro años votan por otro. Yo soy uno de ellos, y ejemplo de esto es lo siguiente: En el 2004 voté por PLD para sacar al accidente de la historia; en el 2008 no voté; en el 2012 volví a votar en contra del regreso del accidente de la historia y voté por el de Arroyo Cano; en el 2016 voté por Guillermo Moreno; y en el 2020 por Luís Abinader.

Los swing voters representan entre un 12 y 15% del electorado. Y si bien es cierto que para septiembre del 2019 la intención del voto favorecía aún a la Corporación Peledeista, el acontecimiento del 06 de octubre de ese año, el mismo en el que nosotros promovimos el voto por El Penco para provocar una derrota de Leonel (y así pasó), marcó un antes y un después en la Corporación Morada, ya que, con la derrota de Leonel, logramos que él (que no puede vivir sin ser candidato según el de Arroyo Cano), no aceptaría su derrota y terminaría escindiéndose de ese partido.

Esa escisión socavó indudablemente la base electoral de la Corporación Peledeista, que ya había visto caer la preferencia del voto en comparación con las elecciones del 2016, pues del 62% que obtuvo ese año, a apenas alcanzó un 40% en las municipales de este año (22 puntos porcentuales perdidos).

Así las cosas, con Leonel retirándose del Peledeismo y formando tienda aparte con LFP y un candidato pésimo como El Penco, esos swing voters estábamos preparados para el acontecimiento del 05 de julio.

El 37% con el que contaba realmente el PRM (hasta septiembre del 2019), se vio beneficiado con ese 15% de nuestros votos (52% con el que más o menos ganó), y mientras la Corporación que debió haber obtenido al menos un 46% (9% más), Leonel y LFP se encargaron de restarle un 8.9% con su coalición de partiditos.

Respeto a todo el que entienda que la historia hubiese sido distinta si Leonel se hubiese quedado en el PLD, pero no me suscribo a esa conclusión, y más bien sostengo que todo cuanto pasó allí dentro, era muy poco relevante frente a una decisión que ya estaba tomada por el electorado: el cambio.