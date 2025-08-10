Fútbol femenino de Haití en el puesto 49 de la FIFA

Puerto Príncipe, 10 ago.- El equipo femenino de mayores de Haití pasó del lugar 50 al 49 en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), destacó hoy la prensa local.

En tal sentido, el diario digital Haití Libre consideró que se trataba de una progresión simbólica, pero significativa.

Por su parte, la Federación Haitiana de Fútbol expresó que unirse al Top 50 es un hito alentador, pero también un llamado a la responsabilidad, porque ahora es necesario apuntar más alto, con ambición y determinación.

Con anterioridad la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe anunció la celebración del sorteo el 20 de agosto para las eliminatorias de la competencia femenina Concacaf 2025/2026.

La clasificación de las chicas de casa jugará un papel clave en la composición de las llaves. Estos clasificatorios reunirán a 30 países, agrupados en seis grupos a partir de octubre de 2025.

La final de este campeonato se llevará a cabo en noviembre de 2026 con la participación de ocho naciones, sirviendo como clasificatorio para la Copa del Mundo de Brasil 2027.

of-am