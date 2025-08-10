Las iglesias, también debieran imponer la clitoristomía (OPINION)

Miguel Espaillat

1 – Como bien sabemos, la Inquisición es una institución que sigue vigente, pero con el nombre de “Congregación para la doctrina de la fe”. La misma es una versión actualizada de la mal llamada “Santa Inquisición o Santo Oficio”. Digo mal llamada, porque de santa, aquella sucursal de satanás, de santa no tuvo un pelo. Más bien fue una entidad macabra que duró 6 siglos matando, torturando y robando los bienes ajenos para hacer ricios a papas y obispos. Esta comprende tres etapas: la Inquisición medieval, que surgió a fines del siglo XII y se consolidó en el siglo XIII. La Inquisición española, que se instauró a fines del siglo XV, y la Inquisición romana, que nació en el siglo XVI. Su época de mayor “gloria” fue el siglo XV.

La Inquisición en la Edad Media

2 – Particularmente, vamos a hablar de esta Inquisición porque fue la más atroz. Esta, como ente de terror y muerte, fue aprobada en 1478 por los Reyes Católicos, Fernando e Isabel la Católica. España fue su mayor víctima. Su potestad quedó bajo el control directo de la Corona. Se calcula que durante el periodo de su existencia fueron ejecutados más de 30 mil herejes. Estos eran quemados vivos en las hogueras, o desollados vivos, o descuartizados, o ahorcados. También les sacaban los intestinos y los ojos, o les dejaban caer al tracto digestivo plomo derretido que vaciaban a través de un embudo colocado a las malas en la boca. Otra manera de matar al acusado de herejía era mediante torturas monstruosas.

3 – Siguiendo con la Inquisición española, se dice que hubo otras 300 mil víctimas que no fueron ejecutadas, pero sí sometidas al tormento de las torturas más horrendas. Otras fuentes hablan de cifras mucho menores. Lo que sí es cierto es que en este avatar los condenados eran exhibidos por las calles de manera infame al son de los azotes que despellejaban la espalda hasta el sangrado. Lo grande del caso es, que el populacho disfrutaba de esta infamia. Salían en masa a burlarse y a golpear al condenado. También, los reos podían ser expatriados y sufrir la confiscación de sus bienes. Esta maléfica creación fue abolida por Napoleón Bonaparte el 4 de diciembre de 1808, coincidiendo con el inicio de la Ilustración. No obstante, la abolición de la Inquisición solo vino a ser total en el mundo a partir de 1834 por un decreto de la reina española regenta María Cristina de Borbón.

4 – La Inquisición, además de en España y Portugal, se extendió por toda Europa, principalmente por Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Austria, República Checa y Polonia. Según la fuente, para unas, las víctimas de la Inquisición en toda Europa no fueron más de 100 mil. Para otras fuentes, fueron millones.

En América, como ramas de la Inquisición española y portuguesa, la tuvimos en México, Perú, Brasil, Argentina y Colombia. En América la Inquisición no fue tan bestial como lo fue en Europa. Según la fuente, los condenados oscilan entre 32 mil y 290 mil.

5 – En aquellos tiempos tenebrosos de aquella llamada “Santa Inquisición”, las mujeres fueron las víctimas más vulnerables de las mentes endemoniadas de la jerarquía religiosa que dirigía aquella barbarie. Para sus objetivos “divinos”, se valían del abuso de poder, del terror, de la muerte por asesinatos y torturas con instrumentos siniestros, de espadas y cuchillos para atravesar cuerpos inocentes y del fuego con leña mojada para quemar vivos a los herejes. Según ellos, eran herejes, apóstatas, blasfemos y enemigos de la iglesia y de Dios.

6 – Mayormente, para la Inquisición, las mujeres que tuvieran conocimiento de las matemáticas o de cualquier otra ciencia, las que podían curar con las plantas, las que tuvieran conexión con la naturaleza y tuvieran cierta autonomía, las que se veían felices y que bailaran o cantaran, eran consideradas brujas, un delito mortal en aquellos tiempos, que, por mortal, la condena era una sentencia a morir quemada viva en la hoguera o correr similar destino de muerte tras una tanda de torturas monstruosas. Por lo regular, estas eran las mujeres más hermosas e inteligentes.

7 – Miles de estas mujeres fueron quemadas vivas, torturadas hasta la muerte o arrojadas por precipicios profundos y escabrosos. A otras se les aplicaba la justicia de la ordalía. Al efecto, la imputada arrojaba a un lago de agua profundo. Si flotaba, era declarada culpable y, en consecuencia, ejecutada. Si se hundía y ahogaba, era declarada inocente; entonces su alma iba al cielo. Esto era la concretización del sadismo más extremo. También, a las inculpadas de herejía se las sometía a la prueba del fuego. Esta prueba consistía en darles a agarrar un hierro candente al rojo vivo, o pasar por un mar de brasas, o ser introducidas en un horno encendido. Si no sufrían los rigores del fuego, eran inocentes; al contrario, eran culpables, y sus almas iban al infierno.

8 – Los que se «arrepentían» eran ahorcados antes de ser quemados, una conmiseración para que no sufrieran el tormento del fuego en el cuerpo vivo.

9 – El desarrollo de la tortura era registrado escrupulosamente por los secretarios, incluyendo los quejidos y exclamaciones proferidas por las víctimas.

10 – En aquellos tiempos ominosos de la Inquisición, pensar era un acto de peligro extremo. La iglesia tenía un control absoluto sobre el Estado, la sociedad y los individuos. Disentir de los dogmas y doctrinas de esta institución equivalía a uno mismo condenarse a la muerte en 11 – las cámaras de tortura o en la hoguera. Penas menores eran la excomunión, el destierro y la confiscación de todos tus bienes. Con esta última penalidad, la iglesia se enriqueció hasta lo infinito.

12 – En aquellos tiempos terribles, leer la Biblia por tu cuenta estaba prohibido. Abrirla y leerla en tu casa era una herejía que se castigaba con la muerte en la hoguera. Solo los curas podían leerla en latín e interpretarla. Su traducción a otro idioma estaba prohibida so pena de muerte. William Tyndale fue quemado vivo por hacerlo.

13 – Cuestionar la autoridad y la infalibilidad del papa era considerado una traición espiritual. Por esta herejía te declaraban enemigo de la iglesia y tu fin era la muerte en la hoguera o en las cámaras de tortura.

14 – Estar en contra de comprar la salvación por medio de las indulgencias era tirarte a la iglesia de enemiga. Martin Lutero y miles más saben de las consecuencias de esta rebeldía.

15 – “Las verdades de la iglesia” eran incuestionables. Disentir de ellas era buscarte una muerte atroz que te daban en la hoguera o en los sótanos de tortura. A Galileo Galilei lo enajenaron y a Giordano Bruno lo condenaron a la hoguera. Esta condena a ambos por asegurar que la tierra giraba alrededor del sol y no del sol alrededor de la tierra, como sostenía la iglesia. Al teólogo y médico Miguel de Servet lo condenaron a la hoguera por impugnar el dogma de la Trinidad y por exponer su tesis sobre la respiración en contraposición con la creencia de la iglesia. A Juana de Arco la condenaron a la hoguera por herejía.

16 – Aunque usted no lo crea, hasta los animales eran acusados de crímenes contra el cristianismo; en consecuencia, eran torturados y condenados a muerte. En 1286, una cerda fue declarada culpable por el asesinato e ingesta de un bebé y por haber comido carne en Viernes Santo. La cerda fue torturada y condenada a la horca. Todos los cerdos de la localidad fueron llevados a presenciar esta ejecución para que les sirviera de escarmiento. Por igual, en la Revolución Francesa de 1782, un perro mastín fue acusado de revolucionario por defender a su amo cuando las autoridades estatales fueron a detener a su revolucionario amo. Ambos fueron guillotinados por revolucionarios.

17 – No bautizar a tu hijo en la iglesia te acarreaba la excomunión con todas sus consecuencias de tortura y muerte. Por igual, practicar otra religión era una condena de muerte.

18 – Como vemos, el autoritarismo salvaje de la Iglesia católica viene de lejos en su ADN. Controlar el Estado, una nación, la sociedad y los individuos, como también asociarse al poder y confabularse con los más ricos, para dominar y controlar a los más pobres y vivir de la ignorancia de unos y otros, ha sido su característica principal. En esto, imponer sus dogmas y doctrinas ha sido su arma. La participación de la iglesia en el golpe de Estado contra Juan Bosch es una muestra de esta barbarie.

19 – Además, que los curas y pastores tomen su tiempo para esta imposición brutal y no para denunciar el genocidio en Palestina que Benjamín Netanyahu está llevando a cabo con el apoyo de los Estados Unidos y Europa, es una estrategia cobarde para no enfrentar las verdaderas prioridades de este mundo endiablado que necesita otro rumbo. Un rumbo que debería estar a cargo de los verdaderos cristianos. Todas las barbaries que están ocurriendo en el mundo son una prueba contundente de que estos religiosos no han estado haciendo el trabajo espiritual que en la sociedad les corresponde. El mundo ha estado huérfano de verdaderos guías espirituales. Por eso la tanta maldad que existe. La sociedad está podrida, porque estos religiosos no han hecho el trabajo espiritual que están destinados a hacer en el seno del pueblo.

20 – El abandono del verdadero trabajo pastoral de estos religiosos, para justificarse ante los tontos, lo han estado llenando, cacareando un discurso estúpido contra las tres causales del aborto terapéutico. Es por ello que, a los jerarcas de estas iglesias, para más puritanismo, cónsonos con sus mentes medievales, y para cubrirlos de sus desvíos pastorales, ya que el genocidio en la Franja de Gaza les da tres pitos, les sugiero, que traten de imponer la clitoristomia a las mujeres de su congregación y de toda la nación. ¡Para ver si es verdad, que el gas pela!

