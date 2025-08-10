Abinader entrega apartamentos proyecto Paseo Arroyo Hondo

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 46 apartamentos en el residencial Paseo del Arroyo Hondo, como parte del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, un programa enfocado a «reducir el déficit habitacional» en la República Dominicana.

Con esta última jornada asciende a 13,000 el número de vivinedas que ha entregado el mandatario en la República Dominicana.

La inversión total del proyecto es de RD$117,651,000, de los cuales RD$77,821,400 corresponden a aporte privado y RD$ 39,829,600 a inversión subsidiada.

El residencial cuenta con 14 apartamentos de 44 metros cuadrados y 32 unidades de 63 metros cuadrados, área de lavado, parqueos para residentes y visitantes, área de juegos para niños, cocina-comedor, balcón, sala y gazebo. Asimismo, se encuentra en los alrededores del Jardín Botánico y cuenta con fácil acceso a rutas de transporte público.

INAUGURA ESCUELA

Abinader también inauguró la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Naval (EGCEMN), el Salón de la parroquia Nuestra Señora del Amparo, edifico de Operaciones de la División de Inteligencia Naval (M-2) de la Armada de República Dominicana (ARD).

Asimismo, entregó remozados el Comando Naval de Capitanía de Puertos y Autoridad Marina, la Capitanía de Puerto de Santo Domingo, el destacamento del Faro a Colón, las oficinas de las subdirecciones de Compras y Sueldos, las divisiones de Personal y Orden (M-1) y de Logística (M-4), y la reconstrucción de cien metros de pared perimetral de la Base Naval 27 de Febrero, para lo cual fueron invertidos RD$188.7 millones.

