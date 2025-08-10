Danilo denuncia abandono de los hospitales dominicanos

Danilo Medina

SAN JUAN DE LA MAGUANA.- El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, denunció este domingo el abandono generalizado de los hospitales en todo el país incluyendo centros de salud inaugurados durante su administración.

Al hablar tras encabezar una asamblea de dirigentes en esta provincia, el ex mandatario afirmó que la situación de la red hospitalaria es crítica ya que en todas partes hay un abandono total por la salud del país.

“Hospitales deteriorados, hospitales que han desaparecido, los equipos de tecnología de primera punta que se dejaron instalados han vuelto a ser lo que eran antes”, puntualizó.

Recordó que el PLD dignificó las atenciones de la gente en los hospitales, donde se eliminaron las salas de pacientes con un solo baño; y que incluso hasta las esquinas en la construcción las eliminaron para que no acumularan bacterias.

“La gente ya no puede sacarse una placa ni hacer un estudio en los hospitales porque ya no tienen los equipos. Y eso es penoso”, precisó.

ASAMBLEA DE DIRIGENTES

Durante la asamblea de dirigentes Medina fue reconocido por los sectores agropecuario, de la mujer del PLD en San Juan y representantes comunitarios de Arroyo Cano.

La línea principal de la asamblea estuvo encabezada por Medina; Johnny Pujols, secretario general; los vicepresidentes Zoraima Cuello e Iván Lorenzo; los miembros del Comité Político Lucía Medina, Yomaira Medina y Ramón de las Rosas. También integraron la mesa principal Mauro Piña, presidente provincial del PLD; Julio César Bugué, presidente municipal en San Juan de la Maguana; Radhamés del Carmen, enlace provincial; y Amos Fernández, encargado electoral del Comité Provincial.

En representación de las alcaldías y direcciones municipales de la provincia, asistieron Lenín de las Rosas, alcalde de San Juan de la Maguana; Eddy Morillo, alcalde de Vallejuelo; Jorge Merán, alcalde de Juan de Herrera; Flavio Sánchez, director de Arroyo Cano; y Rubén de Rosario, director de Sabaneta.

Asimismo Jaime David Fernández Mirabal, Miriam Cabral, Simón Lizardo, Gustavo Sánchez, Sonia Mateo, Thelma Eusebio, Mayovanex Escoto, Radhamés Camacho, Alejandro Montás, Kenia Lora, Alexis Lantigua, José Dantés Díaz, Juan Ariel Jiménez, Domingo Jiménez y Héctor Olivo.

of-am