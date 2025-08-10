Miles participan en el Desfile Dominicano en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Erick Adams, junto al Comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Idanis Rodríguez, y otros funcionarios mientras participaban en el Desfile Dominicano de Manhattan este domingo 10 de agosto 2025

NUEVA YORK.- Miles de quisqueyanos, portando en su mayoría su bandera, se dieron cita este domingo en la Sexta avenida de Manhattan donde efectuaron el 43vo. Desfile Nacional Dominicano, exponiendo música, baile, trajes y otros elementos culturales de la República Dominicana.

El acto de apertura de esta concurrida actividad de la comunidad inmigrante más grande de NYC estuvo encabezado por el alcalde Eric Adams, quien resaltó la contribución de la comunidad dominicana al progreso y la identidad cultural de Nueva York.

El funcionario elogió la capacidad de trabajo, espíritu emprendedor y compromiso comunitario de los quisqueyanos, afirmando que son “una fuerza que impulsa la economía y enriquece el alma de la Gran Manzana”.

En un anuncio que marcó la nota más esperada del día, el alcalde confirmó que las próximas ediciones del Desfile Dominicano serán realizadas en la icónica Quinta Avenida, una decisión que -dijo- « dará a esta celebración la visibilidad y prestigio que merece, colocándola al nivel de los eventos culturales más emblemáticos de NYC».

Otros que hablaron fueron la gobernadora Kathy Hochul, el cónsul dominicano en NY Jesús Vásquez, el congresista Adriano Espaillat y la presidenta saliente, Cristina Contreras.

Luego, bajo un día soleado y sin calor extremo, los dominicanos caminaron la popular avenida desde la calle 36 hasta la 55, bajo el lema «Estados Unidos y Quisqueya Unidos en Cultura y Tradición» para reconocer los aportes de la comunidad dominicana en USA.

Más de 40 carrozas, múltiples vehículos sonando en sus potentes equipos merengue, bachata, dembow y otros géneros musicales dominicanos animaron el desfile de «diablos cojuelos, roba la gallina, los andulleros de Santiago y otras coloridas comparsas y artistas dominicanos, mientras recorrían la emblemática avenida.

Para prevenir la violencia, el evento comenzó dos horas antes, a las 11:00 a.m. en lugar de la 1:00 p.m. Muchas vías adyacentes fueron cerradas. Un total de 957 policías uniformados se hicieron cargo de la seguridad, sin incluir los oficiales de otras unidades adicionales asignadas, como la Canina K-9, los vestidos de civil y una cantidad apreciable de drones que vigilaron desde lo alto la multitud.

Dicho «Desfile» estuvo encabezado por el Gran Mariscal, el ex pelotero de Grandes Ligas, Nelson Cruz.

El padrino de la actividad fue el abogado y actual director del COE, general Juan Manuel Méndez, y la madrina Mayra Linares-García, miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de NYC.

Además, estuvieron el comisionado de Transporte (DOT), Ydanis Rodríguez; la vicealcaldesa Ana Almánzar y la asambleísta Yudelka Tapia, entre otros.