Gobierno inaugura el «Ritmo de la Costa» en el malecón de SDE

El ministro de Turismo, David Collado, junto autoridades de SDE durante la actividad festiva.

SANTO DOMINGO ESTE. – El primer concierto de ¨Ritmo de la costa¨ inauguró el pasado sábado una plataforma que promoverá la cultura, identidad y el turismo local en cinco provincias costeras dominicanas, hasta el próximo 29 de noviembre.

El estilo único de Toño Rosario, “El Kukito”, dejó encendido a puro merengue el malecón de Santo Domingo Este durante el festejo, que tendrá lugar el último fin de semana de cada mes.

Las provincias seleccionadas para disfrutar del ¨Ritmo de la costa¨ son Santo Domingo, La Romana, Samaná, San Cristóbal y María Trinidad Sánchez

La nueva cita promocional del Ministerio de Turismo comenzó en este municipio para potenciarlo a nivel turístico, en especial sus monumentos, atractivos naturales, y el nuevo malecón.

RECONSTRUCCIÓN DEL MALECÓN

El ministro de Turismo, David Collado, quien estuvo en el espectáculo junto al alcalde Dio Astacio, destacó el impacto positivo de la reconstrucción del malecón de Santo Domingo Este, para el disfrute de miles de familias.

Collado señaló que concluyó la recuperación de la primera etapa de ese espacio marino y trabajan en la segunda, ¨para que este municipio tenga una zona de esparcimiento y recreación de la familia”.

Expresó su emoción por la gran afluencia de público a la primera entrega de ¨Ritmo de la costa¨ y valoró las condiciones de los residentes en Santo Domingo Este, a los que definió como gente honesta y trabajadora.

ELOGIOS A COLLADO

A seguidas, el alcalde Astacio elogió al ministro Collado por su esfuerzo para que Santo Domingo Este sea una de las ciudades más turísticas del país.

agl/of-am