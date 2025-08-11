Los Mina vence Pueblo Nuevo en Torneo Femenino Baloncesto

SANTO DOMINGO.-El equipo de Los Mina se impuso con pizarra de 91-77 a Pueblo Nuevo, de Villa Duarte, en el inicio del Primer Torneo de Baloncesto Femenino de la Provincia Santo Domingo, en opción a la Copa Banreservas y dedicado a la ex selección Nacional Andreina Paniagua.

Fatima Marte con 34 puntos y 13 rebotes lideró el ataque de las ganadoras; siendo escoltada por Daniela Aybar con 17 puntos y 11 rebotes y Vanessa Batista, 13 puntos y 11 rebotes.

Las chicas de Los Mina ganaron el primer tiempo 24-17 y el segundo y desplegaron una buena defensa para lograr su primer triunfo.

Ceremonia

Previo al encuentro se celebró un emotivo acto protocolar, en el Polideportivo Raúl Castro, de Sabana Perdida, donde ABASADO demostró su poder de convocatoria, reuniendo a empresarios, politicos, y a líderes comunitarios de toda la provincia Santo Domingo.

La ceremonia inició con las palabras de bienvenida a cargo de la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, quien reiteró su compromiso con la juventud y el deporte.Betty además hizo un aporte económico para el torneo.

Luego habló el viceministro Técnoco de Deportes, Fernando Teruel, quien representó al ministro Kelvin Cruz, ponderando el evento e indicando que Andreina Paniagua, por ser una de las cinco mejores jugadoras de la historia debe ser llevada al Pabellón de la Fama.

Teruel felicitó a ABASADO u dijo que el basket femenino es la flor de ese deporte a nivel mundial.

De su lado, el presidente de ABASADO, William Cabral, agradeció al empresariado, a funcionarios del gobierno y a los alcaldes de la provincia su respaldo para que el evento sea una realidad.

«Existe una gran motivación para este primer torneo, porque se.abre una oporrunidad y un espacio para los talentos», dijo Cabral.

Las palabras centrales fueron pronunciadas por la diputada y ex jugadora Patricia Núñez, quien mostró su regocijo por la proyección del evento, cuyo éxlto dijo estar asegurado.

«Este torneo será una plataforma ideal para promover el desarrollo del baloncesto femenino y para el acceso de las mujeres a las actividades deportivas», dijo Núñez, quien junto a las diputadas realizó un aporte económico a cada uno de los equipos.

Manifestó que el basket femenino sigue desarrollándose y que espera que este evento sirva de ejemplo para qie todas las provincias lo realicen.

Al igual que William Cabral, resaltó el apoyo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Banreservas, el Ministerio de la Juventud, la Cámara de Diputados, el Programa Supérate, Ministerio de Deportes y de SEABOARD, Energia Limpia.

En el acto hablaron además las diputadas Dellys Feliz, Lucy de León, Anny Mambrú, y Altagracia de los Santos, quienes forman parte del Comité Organizador y han sido un pulmón importante del evento.

El juramento deportivo estuvo a cargo de la jugadora Ambar López, del equipo Las Caribe, mientras que el saque de honor fue realizado por el profesor Fernando Teruel.