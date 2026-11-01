Niega militares de El Salvador hayan bombardeado en Haití

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SAN SALVADOR, 1 de noviembe (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó este sábado la denuncia de una ONG haitiana sobre supuestos bombardeos por parte de la misión que busca a cuatro soldados salvadoreños, desaparecidos desde hace doce días tras ataques de bandas armadas haitianas.

«¿Bombas? Nuestra misión ni siquiera tiene bombas a su disposición. ¿Bombardeos aéreos? ¿Ataques de helicópteros artillados? Nuestros helicópteros de ataque no llegaron a Haití hasta el 29 de octubre. Su llegada fue ampliamente cubierta por los medios, con numerosos videos y publicaciones en redes sociales que lo documentan», publicó Bukele en su cuenta de X.

El mandatario acompañó su mensaje con una captura de la carta de denuncia que la Asociación de las Naciones Unidas-Haití (UNA-Haití) envió al secretario general de la ONU, António Guterres.

«Sin embargo, este ‘informe’ se publicó un día antes (28 de octubre) de que siquiera llegaran nuestros helicópteros. Y hasta la fecha de hoy, no han volado una sola misión», acotó el mandatario.

Agregó: “Estas ONG mienten con total impunidad, mientras ejercen una enorme influencia sobre organizaciones internacionales. No son más que firmas de cabildeo para criminales y carteles, disfrazadas de organizaciones humanitarias”.

DEFIENDE A SUS TROPAS

En su mensaje, Bukele también republicó una entrada del perfil @DropSiteNews, que sostiene que “un grupo de defensa haitiano está acusando a las fuerzas salvadoreñas de bombardear civiles cerca de Puerto Príncipe”.

“A pesar de su nombre, la Asociación de las Naciones Unidas-Haití no forma parte de la ONU, sino que es un grupo de defensa de la diáspora. El fundador Harvey Dupiton, originario de Croix-des-Bouquets, escribió que desde el 22 de octubre, las tropas salvadoreñas han atacado barrios civiles allí y en el cercano Canaán con ataques aéreos, helicópteros artillados y armas pesadas”, indica el mensaje retomado por Bukele.

sp-am