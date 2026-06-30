Nathalie Peña-Comas estrena video de su tema ‘Esclavo y Amo’

Santo Domingo, 29 jun (EFE).- La soprano dominicana Nathalie Peña-Comas estrena el video de ‘Esclavo y Amo’, dirigido por el realizador mexicano Andrés Ibáñez, conocido por su trabajo con artistas como Maná, Prince Royce y Camilo.

La producción audiovisual, que llega una semana después del lanzamiento del sencillo, busca integrar el rigor lírico con códigos de la industria musical cinematográfica para ampliar audiencias más allá del circuito operístico.

En un comunicado, Peña-Comas explicó que el objetivo fue construir “una extensión psicológica de la obra” y no una ilustración literal de la canción, mientras que la dirección de arte minimalista refuerza la carga expresiva en su interpretación.

El material estará disponible a nivel global en el canal oficial de YouTube de la artista, acompañado por la presencia del sencillo en plataformas de streaming.