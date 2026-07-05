N. JERSEY: Kasandra Cruz compite por corona Desfile Dominicano

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NUEVA JERSEY.– La destacada ejecutiva de negocios Kasandra Cruz Desfile Dominicano presentó su candidatura a reina en Nueva Jersey, rompiendo el molde de los certámenes tradicionales con una propuesta enfocada en el liderazgo, el servicio comunitario y el orgullo por sus raíces. Representando a la provincia Sánchez Ramírez, Cruz busca transformar esta plataforma cultural en un motor de empoderamiento para la diáspora quisqueyana.

Nacida en el Bronx de padres dominicanos, Cruz cuenta con una brillante carrera corporativa donde asesora a pequeñas empresas en estrategias de crecimiento, recursos humanos y servicios empresariales. Su consistencia y disciplina le han valido ser galardonada durante tres años consecutivos con el prestigioso reconocimiento Presidents Club dentro de su organización financiera.

El verdadero motor de Kasandra Cruz Desfile Dominicano se encuentra en el impacto social. Como voluntaria activa de la fundación Supporting Stronger Lives, se dedica a impartir talleres de emprendimiento y crecimiento personal para jóvenes, promoviendo la educación, la fe y la preparación constante como las únicas herramientas capaces de romper las barreras de la falta de oportunidades en los Estados Unidos.

“Mi misión es demostrar que, con fe, preparación y determinación, los sueños no tienen límites. Si mi historia logra inspirar a un joven a creer en sí mismo, entonces todo este camino habrá valido la pena”, afirmó la candidata.

Cruz sostiene que portar la corona va más allá del brillo estético; representa la responsabilidad de ser la voz de una comunidad trabajadora que aporta significativamente al desarrollo económico y cultural norteamericano. Con una personalidad auténtica y empática, se perfila como una de las aspirantes más fuertes para representar con dignidad el orgullo dominicano en el extranjero.

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