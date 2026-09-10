Museo de Historia y Geografía publica primeras conferencias

José Guerrero Sánchez, este 9 de septiembre durante la presentación del libro Conferencias.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) puso en circulación el primer volumen de “Conferencias del MNHG”, publicación que reúne una selección de disertaciones ofrecidas en la institución por destacados historiadores, investigadores y especialistas.

La obra tiene como propósito preservar y divulgar los conocimientos compartidos en los espacios académicos del museo, ampliando su acceso a investigadores, estudiantes y al público interesado en la historia y la cultura dominicanas.

CONTENIDO HISTÓRICO Y CULTURAL

El director del MNHG, José G. Guerrero Sánchez, explicó que la iniciativa forma parte del interés de la institución por fortalecer su labor educativa mediante la documentación y difusión de contenidos históricos.

El director de la Dirección General de Museos, Joan Ferrer, destacó que la publicación constituye un conjunto de investigaciones especializadas, elaboradas con rigor documental, que contribuyen a descubrir nuevos aspectos de la historia dominicana.

“Su valor está tanto en cada pieza individual como en la imagen de conjunto que revela: la de un país que sigue descubriendo, en sus propios archivos y objetos, capítulos enteros de su historia que aún merecen ser contados”, expresó Ferrer.

CUATRO BLOQUES TEMÁTICOS

El primer volumen reúne alrededor de 15 conferencias de José G. Guerrero Sánchez, Gabriel Atiles Bidó, Edwin Peña, Manuel Otilio Pérez, Welnel Félix, Sócrates Suazo, Fernando Pérez Memén, Manuel Andrés Brugal y Kin Sánchez.

La publicación, de unas 170 páginas, está dividida en los bloques “Período colonial”, “Dominación haitiana”, “República Dominicana” y “Dictadura de Trujillo”.

El diseño y diagramación estuvieron a cargo de Abel Raimundo; la portada, de Dimas Rodríguez Cuello; la dirección, de José G. Guerrero Sánchez, y la edición, de Layoot & Printing, SRL.

El MNHG está ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte y recibe visitantes de martes a sábado, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

an/am