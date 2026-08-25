Muere jurista Wenceslao Vega; referente historia derecho RD

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SANTO DOMINGO.- Falleció el destacado jurista, historiador y escritor dominicano Wenceslao Vega, reconocido por sus aportes al estudio, investigación y difusión de la historia jurídica e institucional de la República Dominicana.

Su trayectoria intelectual estuvo marcada por décadas de investigación sobre la evolución de las instituciones jurídicas nacionales, convirtiéndose en una figura de referencia para abogados, jueces, fiscales, académicos y estudiantes interesados en conocer los orígenes y transformaciones del derecho dominicano.

LEGADO INTELECTUAL

El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, destacó que Vega dedicó una parte fundamental de su vida a investigar y preservar la memoria jurídica del país.

“Con el fallecimiento de Wenceslao Vega, la República Dominicana pierde a un intelectual de extraordinaria dimensión, a un jurista consagrado, un historiador riguroso y un escritor que dedicó una parte fundamental de su vida a investigar nuestras raíces jurídicas”, expresó Potentini.

El dirigente gremial consideró que su obra constituye un legado para las presentes y futuras generaciones y lo definió como “el gran cultor de la historia del derecho dominicano”.

HISTORIA Y DERECHO

Potentini resaltó que uno de los principales méritos de Vega fue comprender que el derecho debe estudiarse no solo desde las leyes vigentes, sino también a partir de su evolución histórica y de los procesos políticos, sociales y económicos que acompañaron la construcción del Estado dominicano.

Sus investigaciones contribuyeron además al conocimiento de la historia política, constitucional e institucional de la nación.

“Fue un verdadero cultor de nuestra historia jurídica porque no se limitó a contemplarla; la investigó, la organizó, la interpretó y la transmitió”, sostuvo Potentini.

El fallecimiento de Vega deja un importante legado intelectual para el estudio y comprensión de la historia jurídica de la República Dominicana.

an/am