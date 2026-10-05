Nobel Medicina a tres crearon interruptor controla cerebro

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ESTOCOLMO.- La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó este lunes el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y el desarrollo de la optogenética.

El reconocimiento distingue una técnica que permite activar o inhibir neuronas mediante pulsos de luz. El método abrió la posibilidad de estudiar, en cerebros vivos, los circuitos que intervienen en la memoria, las emociones, la conducta y distintas funciones corporales.

Los tres investigadores compartirán 1.196.458 dólares, equivalentes a 12 millones de coronas suecas, según informó la Asamblea Nobel.

DE UN ALGA A UNA HERRAMIENTA PARA EL CEREBRO

El origen del hallazgo se remonta a los estudios de Hegemann y Nagel sobre Chlamydomonas, un alga unicelular capaz de desplazarse hacia la luz. A comienzos de los años 2000, ambos identificaron la canalrodopsina, una proteína situada en la superficie de la célula.

Cuando recibe luz azul, esa proteína abre un canal que permite el paso de iones y genera un impulso eléctrico. Los científicos comprobaron que, al introducirla en otros tipos celulares, estos adquirían sensibilidad a la luz.

Deisseroth llevó ese mecanismo al terreno de las neurociencias. En 2005 incorporó el gen de la canalrodopsina en neuronas de rata y logró inducir señales nerviosas con luz azul. Dos años más tarde, consiguió aplicar el interruptor luminoso en el cerebro de ratones vivos.

«La optogenética ofrece oportunidades para cartografiar el cerebro de una manera que antes solo podíamos imaginar», afirmó Per Svenningsson, presidente del Comité Nobel de Fisiología o Medicina.

UNA TÉCNICA PARA MAPEAR MEMORIA Y CONDUCTA

La optogenética permite intervenir sobre grupos precisos de neuronas y observar las consecuencias de esa acción, una capacidad que ayudó a establecer relaciones causales entre determinados circuitos cerebrales y conductas concretas.

A partir de esta herramienta, investigadores de distintos países identificaron redes neuronales relacionadas con memorias, emociones y comportamientos asociados a trastornos neurológicos y psiquiátricos. También hay estudios clínicos que buscan emplearla para restaurar la visión en personas con discapacidad visual.

LOS LAUREADOS

Karl Deisseroth, nacido en 1971, es profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Stanford y en el Instituto Médico Howard Hughes, en Estados Unidos.

Peter Hegemann, nacido en 1954, es profesor emérito de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín.

Georg Nagel, nacido en 1953, es profesor de Fisiología Molecular Vegetal en la Universidad de Wurzburgo, Alemania.