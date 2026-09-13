Muere Claudio Concepción, pionero crónica arte Santiago

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana.- La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) informó con profundo pesar el fallecimiento del periodista Claudio Rafael Concepción Pablo, una de las figuras pioneras de la crónica de arte y espectáculos en Santiago, quien dedicó más de cinco décadas al ejercicio profesional.

Concepción fue miembro fundador de la filial de Acroarte en Santiago y durante décadas mantuvo una activa participación en la institución, donde integró diferentes directivas a nivel nacional y provincial. Hasta su fallecimiento formaba parte de la directiva de Acroarte Santiago para el período 2025-2027, como secretario de Educación y Cultura.

RECONOCIDO POR SU TRAYECTORIA

La presidenta de Acroarte, Marivell Contreras, lamentó la partida del veterano comunicador y destacó sus aportes al desarrollo del gremio y de la comunicación especializada en arte y espectáculos.

“Con la partida de Claudio Concepción, hemos perdido un gran miembro de nuestra institución y, sobre todo, un valioso ser humano”, expresó Contreras, quien resaltó su trayectoria, compromiso y entrega.

Como reconocimiento a sus 50 años de ejercicio profesional, Acroarte le dedicó en 2020 la novena edición del Premio Acroarte al Mérito Periodístico.

PIONERO EN PRENSA Y RADIO

Nacido el 8 de noviembre de 1951 en San José de las Matas, Claudio Concepción fue pionero de la crónica de arte en Santiago y el primer periodista en desarrollar esta sección en el periódico La Información.

En 1972 creó la columna “Pentagrama” y posteriormente “Candilejas”, una de las secciones de espectáculos de mayor permanencia y reconocimiento de Santiago.

También incursionó en la radio y, junto al locutor Tavito Puello, fundó “Buenos Días Santiago”, programa que permaneció 14 años al aire y se convirtió en uno de los espacios más populares de su género en el Cibao.

SERVICIOS FUNERARIOS

Sus restos serán velados desde las 3:00 de la tarde de este domingo en la Capilla A de la Funeraria INAVI, en los alrededores del Estadio Cibao.

Este lunes se oficiará una misa de cuerpo presente a las 3:00 de la tarde en la Iglesia San José, del sector Baracoa, y posteriormente será sepultado a las 4:00 de la tarde en el Cementerio de la 30 de Marzo.

of-am