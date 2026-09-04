Moca conquista el Torneo Nacional de Fútbol Infantil

Integrantes del equipo de Moca que se proclamó campeón de la 35ta. edición del Torneo Nacional Infantil Padre Vicente.

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MOCA, Espaillat.– El conjunto Moca A se proclamó campeón de la edición 35 del Torneo Nacional Infantil Padre Vicente, al derrotar 2-0 a UPM FC en la gran final, celebrada ante una entusiasta presencia de familiares y aficionados.

Bayron Taveras y Giancarlos Mercedes marcaron los goles que dieron a Moca A una nueva corona en esta tradicional competición, que durante 35 años ha contribuido a la formación y desarrollo de jóvenes talentos del fútbol dominicano.

El equipo mocano completó una actuación perfecta, con siete partidos disputados y siete encuentros sin conocer la derrota.

Taveras, además de anotar en la final, fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) del torneo. En tanto, Enyel Manuel Brito terminó como máximo goleador y Adrián Gómez recibió el reconocimiento como portero menos goleado.

En el partido por el tercer lugar, Cibao FC se impuso 1-0 a Santiago Junior para quedarse con la medalla de bronce.

La edición 35 estuvo dedicada al Oratorio Centro Juvenil Don Bosco, institución estrechamente vinculada con la historia del torneo. La justa reunió a 16 equipos de ocho provincias y se desarrolló durante dos fines de semana en el Play Don Bosco y el Liceo Eladio Peña de la Rosa.

Como parte de la celebración por sus 35 años de trayectoria, el Ayuntamiento de Moca y la Sala de Regidores declararon al Torneo Nacional Infantil Padre Vicente como Patrimonio Deportivo Municipal de Moca, en reconocimiento a su aporte a la formación de varias generaciones de futbolistas.

La competición fue organizada por la Asociación de Fútbol de la Provincia Espaillat (AFE), bajo la coordinación de su presidente, Santiago Rodríguez.

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