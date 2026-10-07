Ministro de Agricultura dice no abandonarán al sector arrocero

En un comunicado el ministro indicó que el «Gobierno no va a dejar solos a los productores arroceros», al tiempo que aseguró que el arroz es un «rubro estratégico» para la seguridad alimentaria del país, sostiene miles de empleos y forma parte «esencial» de la economía rural dominicana.

Espaillat afirmó que la derogación del decreto 693-24 «responde a una visión de Estado», que toma en cuenta compromisos comerciales que el país «debe manejar con responsabilidad», sin que eso implique «renunciar a la defensa de la producción nacional».

En ese sentido defendió que la medida «abre la posibilidad» de trabajar en «mejores condiciones» para una eventual renegociación, sobre una «base más sólida, técnica y conveniente para los intereses de la República Dominicana».

Para el ministro, la defensa del productor «no se limita a un arancel», sino que la «verdadera protección» está en garantizar financiamiento oportuno, mecanización, reducción de costos, asistencia técnica, planificación de siembra, comercialización ordenada y rentabilidad para quienes producen.

Como parte de su «compromiso» con la modernización del campo el Gobierno lanzó en San Juan el Programa Nacional de Mecanización Agropecuaria, Pronamec, una iniciativa orientada a reducir costos de producción, elevar la productividad y fortalecer la competitividad de los productores nacionales.

Espaillat indicó que su Ministerio trabaja para llevar el Pronamec a otras demarcaciones, además de San Juan.

También, el ministro reiteró que Agricultura «continuará trabajando junto a los productores arroceros, fortaleciendo los programas de apoyo, acompañamiento técnico y modernización del sector, con el objetivo de preservar la estabilidad, la productividad y la seguridad alimentaria nacional».