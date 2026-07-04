Millones de iraníes despiden restos líder supremo Jamenei

TEHERAN, 4 Jul. (EUROPA PRESS).- La Gran Mosalla de Teherán acoge desde primera hora de esta mañana a los cientos de miles de personas que han comenzado a reunirse para despedir a los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei, segundo guía de la Revolución Islámica, muerto a los 86 años de edad el pasado 28 de febrero en un ataque combinado de Israel y Estados Unidos.
Las autoridades iraníes esperan una concentración sin precedentes durante los tres días de procesiones que tendrán en lugar en la capital del país, y que continuarán a lo largo de la semana.
Tras la procesión del lunes (que podría acoger a más de 20 millones de personas), el cuerpo de Jamenei será trasladado a Qom y finalmente a la ciudad santa y ciudad natal de Masshad, donde sus restos mortales serán depositados en el santuario del imán Reza.
EL ATAUD SERA LLEVADO POR VARIAS CIUDADES SANTAS
Entre medias, no obstante, el ataúd realizará una escala en las ciudades santas iraquíes de Kerbala y Nayaf para que los chiíes del país puedan despedirse.
En un podio a la entrada de la mezquita se encuentra el ataúd que acoge el cuerpo sin vida de Jamenei, que descansa en lo más alto de una pirámide de cubos de metacrilato en cuyos escalones están repartidos los restos mortales de la familia del ayatolá
Son ellos su hija Boshra, una nieta de 14 meses, su nuera Zahra Haddad Adel y su yerno Mesbah Bagheri Kani — muertos también en el ataque efectuado por aviones de combate israelíes sobre Teherán como parte del comienzo de la ofensiva combinada junto a Estados Unidos.
BANDERAS NACIONALES Y FOTOS DE JAMEI Y MOJTABA
El himno nacional iraní ha abierto la ceremonia en torno a las 06.00, hora local, cuando los asistentes han comenzado a entrar en el recinto con banderas nacionales, imágenes de Jamenei y fotos de su hijo Mojtaba, sucesor como líder supremo que todavía no ha aparecido en público, entre sospechas de que sigue gravemente heridos por los ataques.
Dado el intenso calor, las autoridades han instalado incluyendo sistemas de nebulización para refrescar la Mosalla durante todo el día y hasta mañana por la noche, cuando los restos mortales del ayatolá y su familia serán perparados para la multitudinaria procesión del lunes en Teherán.
an/am
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