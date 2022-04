Miles de haitianos entran diariamente a RD

Tumulto cuando se abre el portón

POR JORGE GONZALEZ

DAJABON.- Eran las 7:45 de la mañana cuando llegué a la puerta en el puente de Dajabón, en la frontera entre República Dominicana y Haití, que da acceso al mercado binacional entre los dos países, aunque ubicado en un solo territorio.

Varios agentes del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), migración y de inteligencia del Ejército G-2 esperan las 8:00 de la mañana para abrir la puerta y así permitir el paso a ambos lados de la frontera. Del lado haitiano ocurría la misma acción.

“Me preocupa el tema de los haitianos residentes, los haitianos que se han quedado en nuestro territorio, que han invadido algunos sectores, han traído sus tradiciones y problemática que son muy malas. Anteriormente venían, compraban y se iban, ahora se están quedando de manera ilegal”, expresó Santiago Riverón, alcalde de Dajabón.

Un hombre que se identificó como agente del G-2, me exigió mostrarle la identificación que colgaba de mi cuello a la cual le tomó una fotografía, y luego me tomó una a mí. No comprendí la acción de “inteligencia”, ya que en ningún momento hablaron de seguridad, sino que era para tener “control del lugar”.

Miles de haitianos, casi todos sin documentos legales, se aglomeran a la espera de que abran la puerta en el puesto de Migración de Dajabón para cruzar al lado dominicano; unos para asistir el mercado binacional y otros para trabajar en los campos agrícolas de la zona.

Ya a las 8:00 de la mañana tres de los militares luchaban para abrir la puerta como si nunca lo hubiesen hecho, por la dificultad que les daba hacerlo. Cuando la puerta se abrió no permitieron el paso de personas hasta tanto se hiciera una foto para el archivo, todos los vigilantes posaron con la multitud de fondo.

Alas 8:05 al terminar el ritual un grupo de haitianos entro a tierra del mercado, pero de inmediato la puerta fue cerrada nuevamente, para evitar una estampida y fueron abiertas las dos pequeñas puertas laterales (peatonales) una para entrar a suelo dominicano y otra para ir al lado haitiano.

Unos diez minutos después (8:15 am) luego de que el grueso de la multitud peatonal se disipara, la puerta grande volvió a abrirse y comenzaron a ingresar vehículos y motocicletas.

Los miles de personas y cientos de vehículos que transitaban crean un extraño bullicio que se confunde entre ruido y vociferaciones en creole y español en una leve nube de polvo y humo hacia el aire casi irrespirable.

Hombres con todo tipo de herramientas de trabajo, serruchos, martillos, palas, picos, azadas, coas, carretillas, etc. Mujeres con poncheras, bultos en la cabeza, y niños y niñas con sus caras cansadas caminan sin rumbo.

Estudiantes

Además de estudiantes haitianos que vienen diariamente a recibir clases en las escuelas de esta localidad, y otros que viven en Dajabón pero estudian en Haití, son de los peatones habituales. Aunque hay que destacar que el 90% de las empleadas domésticas en Dajabón son haitianas sin documentos.

Cuando llegué al área de migración en aduanas eran ya las 8:20 de la mañana. Dos largas filas se habían formado para pasar a territorio dominicano, una de hombres y la otra de mujeres.

Estas personas entran diariamente sin ninguna documentación a trabajar a Dajabón para regresar a Haití cuando termine la jornada laboral.

Al parecer el único requisito para entrar al país es que estén en fila. Y que tengan alguna herramienta que haga ver que vienen a echar días. Solo las personas con bultos y que tienen papales y viajarán son revisados.

Ahora bien. ¿Quién garantiza que toda persona que entre a territorio dominicano, volverá a su tierra? Nada garantiza esto, solo que no quiera irse.

