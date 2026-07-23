Gobierno reduce este viernes la jornada laboral por los JCC 2026

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Administración Pública (MAP) dispuso que las instituciones del Estado ubicadas en el Gran Santo Domingo concluirán su jornada laboral este viernes a la 1:00 de la tarde, con motivo de la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La medida está contenida en la Circular Núm. 0022855, firmada por el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, y tiene como objetivo contribuir a la movilidad y facilitar la circulación vehicular en la capital ante la celebración del evento deportivo regional.

El documento establece que los titulares de las distintas entidades públicas podrán adoptar horarios especiales cuando la naturaleza de sus funciones así lo requiera, a fin de garantizar la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe serán inaugurados oficialmente este viernes y se desarrollarán hasta el 9 de agosto, con competencias en diversas disciplinas deportivas en distintas sedes del país.

La ceremonia de apertura tendrá lugar en el renovado Estadio Olímpico Félix Sánchez a partir de las 7:00 de la noche, aunque las puertas del recinto estarán abiertas desde las 4:00 de la tarde.

Las autoridades estiman una asistencia de unas 45,000 personas al acto inaugural, incluyendo alrededor de 30,000 espectadores, más de 6,000 atletas pertenecientes a las delegaciones internacionales y cerca de 9,000 integrantes del equipo de producción, artistas, bailarines, técnicos y personal logístico.

La reducción de la jornada laboral forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos y garantizar el adecuado desarrollo de la ceremonia de apertura del principal evento multideportivo de la región.

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