Miguel Vargas juramenta nuevos dirigentes del PRD

Durante una reunión en la Casa Nacional del PRD, el presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado, tomó juramento al comunicador y funcionario municipal Juan José González.

Este asumirá la Secretaría General del partido en el municipio de Sosúa y la Dirección Provincial de Comunicación en Puerto Plata.

«La juramentación se realizó en el marco de un encuentro entre la Dirección Nacional y los presidentes provinciales de la organización, donde se evaluaron los avances del proceso de reorganización partidaria», indica una nota de prensa.