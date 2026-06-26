Miguel Vargas juramenta nuevos dirigentes del PRD

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) juramentó a nuevos dirigentes en distintas demarcaciones del país, como parte de su proceso de fortalecimiento organizativo y ampliación de sus estructuras políticas.
Asimismo, indica que durante un encuentro con dirigentes de las provincias Peravia, Azua y San José de Ocoa, f juramentó a Katherine Pimentel, exdirectora del distrito municipal Villa Fundación, quien retorna a las filas perredeístas tras haber militado en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
En la misma actividad también fue juramentado el comunicador y empresario Eudaldo Franjul Castillo, aspirante a la Alcaldía de Baní, quien formalizó su ingreso al PRD.
En mayo el PRD informó de la juramentación de «nuevos miembros» a través del Frente Nacional de Cultos, dirigido por el pastor Junior de Jesús, con lo que el partido busca ampliar su presencia en distintos sectores sociales.
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