Miguel Vargas juramenta nuevos dirigentes del PRD

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Vargas tomó juramento a Eudaldo Franjul Castillo y a Katerine Pimentel.

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SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) juramentó a nuevos dirigentes en distintas demarcaciones del país, como parte de su proceso de fortalecimiento organizativo y ampliación de sus estructuras políticas.

Durante una reunión en la Casa Nacional del PRD, el presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado, tomó juramento al comunicador y funcionario municipal Juan José González.
Este asumirá la Secretaría General del partido en el municipio de Sosúa y la Dirección Provincial de Comunicación en Puerto Plata.
«La juramentación se realizó en el marco de un encuentro entre la Dirección Nacional y los presidentes provinciales de la organización, donde se evaluaron los avances del proceso de reorganización partidaria», indica una nota de prensa.
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Asimismo, indica que durante un encuentro con dirigentes de las provincias Peravia, Azua y San José de Ocoa, f juramentó a Katherine Pimentel, exdirectora del distrito municipal Villa Fundación, quien retorna a las filas perredeístas tras haber militado en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En la misma actividad también fue juramentado el comunicador y empresario Eudaldo Franjul Castillo, aspirante a la Alcaldía de Baní, quien formalizó su ingreso al PRD.

En mayo el PRD informó de la juramentación de «nuevos miembros» a través del Frente Nacional de Cultos, dirigido por el pastor Junior de Jesús, con lo que el partido busca ampliar su presencia en distintos sectores sociales.

an/am

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