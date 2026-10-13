MICM precisa alcance real alza combustibles y detalla subsidios

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) aclaró el contenido de un trabajo publicado el lunes que atribuye al Gobierno un aumento de RD$231 en el precio de los combustibles en cinco meses.

Explicó que esa cifra «puede generar una percepción de alarma, ya que aparentemente resulta de sumar las variaciones por galón de varios combustibles distintos, como si se tratara de un único producto».

Indicó que dicho cálculo no refleja el costo que asume ningún consumidor en particular, debido a que cada derivado atiende mercados y patrones de consumo diferentes, por lo que su sumatoria carece de representatividad para medir el impacto real en los hogares.

Precisó que el indicador adecuado es la variación porcentual por producto. Detalló que, entre el 11 de junio y la actualidad, los cambios fueron: gasolina regular +3.2 %, gasoil regular +4.2 %, gasolina premium +6.7 %, gasoil óptimo +10.2 % y GLP -1.5 %.

PRECISIONES SOBRE EL PERÍODO

Recordó que entre el 11 de junio y la fecha de la publicación transcurrieron cuatro meses, no cinco, y que ese lapso incluyó 90 días de congelamiento de precios, cumplidos en su totalidad y sin alterar el tope fijado en la semana del 13 de junio de 2026.

SUBSIDIOS

Aclaró además que el subsidio no se limita al Gas Licuado de Petróleo (GLP). Para la semana del 10 al 16 de octubre, el Estado cubre por galón RD$30.34 en gasolina premium, RD$59.64 en gasolina regular, RD$98.03 en gasoil óptimo, RD$97.98 en gasoil regular y RD$41.25 en GLP, con un acumulado superior a RD$38,200 millones en 2026.

Explicó que el país importa combustibles refinados cuyos precios se fijan con referencia a la Costa del Golfo de Estados Unidos y no al crudo WTI, y que los márgenes internacionales de refinación, especialmente del diésel, se han mantenido en niveles excepcionalmente altos, más de 100 % por encima del WTI, lo que explica alzas internas aun con crudo estable.