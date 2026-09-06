MIAMI: Al menos 5 muertos tras accidente un avión de Amazon

El avión de carga de Amazon este domingo, en el Aeropuerto Internacional de Miami

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MIAMI.- Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas este domingo luego de que un avión de carga de Amazon se saliera de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami y chocara contra varios vehículos, provocando un incendio.

El accidente ocurrió poco antes de las 2:00 de la tarde, cuando el vuelo 7598 de Prime Air, operado por la compañía 21 Air, intentaba aterrizar procedente de San Juan, Puerto Rico. La aeronave, un Boeing 767-300, sobrepasó la pista y terminó en una zona cercana al aeropuerto.

De acuerdo con las autoridades de Miami-Dade, cinco personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas, tres de ellas en estado crítico. Inicialmente, los equipos de emergencia también tuvieron que rescatar a personas atrapadas dentro de vehículos y a los dos pilotos de la aeronave.

DECENAS DE UNIDADES ACUDIERON AL RESCATE

Más de 60 unidades de rescate y unos 200 efectivos fueron movilizados para combatir las llamas, atender a los heridos y controlar una fuga de combustible provocada por el accidente.

El siniestro generó una gran columna de humo y obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas en el aeropuerto. Varias pistas fueron posteriormente reabiertas, aunque se registraron cientos de retrasos y numerosas cancelaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente. Hasta el momento no se ha establecido qué provocó que la aeronave sobrepasara la pista.

Amazon expresó sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que trabaja junto con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

La aeronave tenía unos 32 años de servicio y había sido convertida de avión de pasajeros a carguero en 2015. El vuelo era operado por 21 Air en nombre de Amazon Prime Air.

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