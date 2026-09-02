MEXICO: Sismo de magnitud 5.6 sacude distintas zonas del país

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CIUDAD DE MÉXICO.- Un sismo de magnitud 5.6 se registró la mañana de este miércoles 2 de septiembre en México, provocando movimientos telúricos en distintas zonas del país.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos sobre el fenómeno, el movimiento ocurrió alrededor de las 7:28 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad considerada superficial.

Los datos preliminares ubican el evento en la región sur de México, aunque existen discrepancias en los reportes iniciales sobre la localización exacta del epicentro, por lo que las autoridades sismológicas deberán precisar posteriormente sus coordenadas y profundidad.

La magnitud y la profundidad de un terremoto son factores importantes para determinar la intensidad del movimiento percibido y sus posibles efectos en superficie. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mantiene sistemas de monitoreo y actualización de eventos sísmicos en tiempo real.

Hasta el momento de esta publicación, no se habían confirmado oficialmente víctimas mortales ni daños materiales de consideración relacionados con este movimiento.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y no se descarta que puedan registrarse réplicas. El USGS señala que, después de un sismo importante, pueden producirse movimientos posteriores de menor magnitud, aunque ocasionalmente puede ocurrir un evento mayor.

México se encuentra entre las zonas sísmicamente activas del mundo, particularmente su región sur y la costa del Pacífico, donde convergen importantes placas tectónicas.

Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, evitar zonas que puedan representar peligro y seguir las instrucciones de los organismos oficiales de protección civil.

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