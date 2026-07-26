Mets ponen Juan Soto en lista de lesionados por distensión

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NUEVA YORK – Los New York Mets colocaron este sábado al toletero Juan Soto en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla izquierda.

Soto recibió dos boletos contra el abridor de Los Angeles Dodgers, Roki Sasaki, en la derrota del viernes por 4-2 antes de ser reemplazado por Jorge Polanco en la sexta entrada con el marcador empatado a 1. Parecía experimentar molestias mientras corría hacia la segunda base con un roletazo de doble matanza de Bo Bichette en la segunda entrada.

Soto batea .293 con 21 jonrones y 52 carreras impulsadas en 84 juegos esta temporada. Se perdió 15 juegos por la misma lesión del 3 al 21 de abril y los Mets tuvieron marca de 3-12 sin él.

Soto se perdió la derrota del miércoles por 4-3 en la visita a los Milwaukee Brewers, pero regresó a la alineación el viernes después de que los Mets tuvieran un día libre.

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Soto, el único All-Star de los Mets este año, salió del primer juego del equipo después del descanso en la octava entrada el 16 de julio en Filadelfia. New York estuvo libre al día siguiente y regresó a la alineación como bateador designado el sábado y domingo contra los Philadelphia Phillies. Jugó en el jardín izquierdo el lunes en Milwaukee y fue el bateador designado el martes.

Para reemplazar a Soto, los Mets llamaron al jugador de cuadro y jardinero Eric Wagaman de Triple-A Syracuse. Wagaman batea .162 con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas en 21 juegos esta temporada.

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