Metros y Gigantes abren este miércoles la final de la LNB

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Los Metros de Santiago y los Gigantes Basketball Club iniciarán este miércoles la batalla por el campeonato de La Súper Liga de la LNB, en una final que enfrenta a dos de las franquicias más dominantes del circuito profesional de baloncesto dominicano.

El primer duelo de la serie, pactada al mejor de siete partidos por la Copa Banreservas, está programado para las 8:00 de la noche en la Gran Arena del Cibao Oscar Gobaira. La sede de los encuentros se alternará en cada jornada.

Los Metros llegan a su décima final y segunda consecutiva con la meta de conquistar su sexta corona en la historia del torneo. En cambio, los Gigantes buscarán impedirlo y sumar el tercer título de su trayectoria, en su quinta participación en una serie por el campeonato.

Durante la fase regular y de eliminación, ambos conjuntos demostraron su poderío. Los santiagueros terminaron con marca de 19-7, mientras que los francomacorisanos finalizaron con récord de 17-9. Además, en sus cuatro enfrentamientos previos dividieron honores 2-2, con tres partidos definidos por diferencias de tres puntos o menos.

Los Metros, bajo la dirección del experimentado Melvyn López, cuentan con una plantilla profunda encabezada por Juan Guerrero, Jhery Matos, Troy Cracknell, Jordan Hall, Omar Silverio, Anthony Fairley, Florent Thamba y Adris De León.

El conjunto de Santiago ha basado su éxito en el juego colectivo. Incluyendo la fase semifinal, lideró la liga en porcentaje de tiros de campo (49.2 %), triples (35.0 %), asistencias (22.1 por partido) y defensa, al permitir apenas 85.2 puntos por encuentro. Su ofensiva promedia 91.5 unidades por jornada.

Del otro lado, los Gigantes llegan con una ofensiva explosiva dirigida por Víctor Peña, reconocido como Dirigente del Año. La escuadra anunció la incorporación del estelar Juan Miguel Suero, quien se unirá al Jugador Más Valioso de la temporada, Luismal Ferreiras, además de Francis King Fitzgerald, Charles Brown Jr., Juan Jr. Rosario, Stephen Zimmerman y Edgar Tejeda.

Los francomacorisanos han sido el equipo más productivo ofensivamente durante el torneo, con promedio de 96.9 puntos por partido, además de liderar en rebotes con 44.0 y bloqueos con 4.5 por encuentro. También exhiben un sólido porcentaje de campo de 48.6 % y 33.5 % desde la línea de tres.

Será la segunda ocasión que Metros y Gigantes se enfrentan en una final de la LNB. El antecedente más reciente ocurrió en 2019, cuando los entonces Indios de San Francisco de Macorís conquistaron una dramática serie 4-3, con Paris Bass como Jugador Más Valioso.

La rivalidad cibaeña promete una nueva batalla de alto nivel entre dos equipos con historia, talento y aspiraciones de campeonato.

of-am