Mauricio Báez y Los Prados avanzan en Baloncesto del DN

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SANTO DOMINGO.– El club Mauricio Báez consiguió su quinta victoria del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026) al imponerse este sábado 90-65 sobre Bameso, resultado que le permitió quedarse solo en la primera posición del grupo A y complicó las aspiraciones de su rival de avanzar a la siguiente fase.

Los mauricianos elevaron su récord a 5-3, con 13 puntos acumulados, para ocupar el liderato de su división. San Lázaro marcha segundo con marca de 4-3 y 11 puntos, seguido de El Millón, con 3-4 y 10 unidades. Bameso figura en la cuarta posición, con registro de 2-6 y 10 puntos.

Jhery Matos encabezó el ataque de los ganadores con 31 puntos, mientras que Richard Bautista aportó 16 tantos y ocho asistencias. Kevin Obannor registró un doble-doble de 12 puntos y 14 rebotes, y Carlos Pepín agregó 10 unidades.

Por Bameso, Jean Carlos Quezada terminó con 19 puntos y 15 rebotes, mientras que Juan Guerrero consiguió 17 tantos y 14 capturas. Víctor Liz aportó 14 puntos y siete asistencias.

MAURICIO BÁEZ DOMINÓ DESDE EL INICIO

El conjunto de Villa Juana tomó el control del partido desde el primer cuarto, que ganó 22-10, gracias a su efectividad ofensiva y la presión sobre sus adversarios.

Bameso reaccionó ligeramente en el segundo período, que dominó 20-19, pero no pudo reducir lo suficiente la diferencia. Los mauricianos se fueron al descanso con ventaja de 41-30.

En la primera mitad, Matos encabezó a Mauricio Báez con 11 puntos, seguido por Pepín, con ocho, y Bryan Martínez, quien aportó seis tantos y seis rebotes.

Por Bameso, Quezada registró nueve puntos y nueve rebotes, mientras que Liz también anotó nueve unidades.

LOS PRADOS ASEGURA SU CLASIFICACIÓN

En el grupo B, el club Los Prados se convirtió en el primer equipo clasificado a la Fase de Eliminación, tras mantener su invicto con marca de 8-0 y sumar 16 puntos, en el que constituye su mejor inicio de temporada en 35 años.

Rafael Barias ocupa el segundo puesto con récord de 5-2 y 12 puntos. Huellas del Siglo, con 2-5 y nueve unidades, y San Carlos, con 1-7 y nueve puntos, disputan la última plaza disponible para avanzar.

El sistema de competencia del torneo concede dos puntos por victoria, uno por derrota y ninguno por confiscación. Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Fase de Eliminación.

La edición número 50 del campeonato distrital está dedicada a la empresa Seaboard, bajo el lema «Energía Limpia», y se disputa por la Copa BanReservas.

Los partidos se celebran en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La justa es organizada por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), presidida por Edwin Castillo, conocido como Tatico. El Comité Organizador está encabezado por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, mientras que Nelson Ramírez se desempeña como comisionado del torneo.

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