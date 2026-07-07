Massachusetts: Dominicano de 32 años muere baleado

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CAMBRIDGE, Massachusetts.- Xavier Bautista, un dominicano de 32 años que trabajaba para el Departamento de Obras Públicas de Cambridge, Massachusetts, murió de un disparo la madrugada del 4 de julio mientras estaba fuera de servicio, informaron las autoridades.

La Fiscalía del Condado de Middlesex indicó que alrededor de las 5:30 de la mañana los servicios de emergencia respondieron a una llamada que alertó sobre una persona tendida en el suelo cerca de la intersección de Broadway y Norfolk Street, a pocos metros de Sennott Park. Al llegar, los equipos de rescate confirmaron la muerte de Bautista, quien presentaba una herida de bala.

Los investigadores estiman que el ataque ocurrió poco antes de las 4:30. Una hora después, un peatón halló el cuerpo y llamó al 911. Hasta ahora no hay arrestos ni se determinó el móvil del crimen, según reportó Telemundo.

La alcaldesa de Cambridge, Sumbul Siddiqui, y el administrador municipal, Yi-An Huang, lamentaron el hecho en un comunicado conjunto. “Xavier Bautista era un compañero muy apreciado y una persona querida por su familia y amigos. Es una pérdida enorme. Toda nuestra ciudad se une al duelo de su familia, amigos y compañeros de trabajo”, señalaron.

Las autoridades municipales afirmaron que “la violencia armada no tiene cabida” en la comunidad y aseguraron que colaboran con la investigación para esclarecer el caso.

Familiares dijeron a NBC10 Boston que Bautista vivía en Rhode Island con su pareja y su hijo de cinco años. Había viajado a Cambridge para trabajar durante el fin de semana festivo y se hospedaba en casa de su madre, ubicada en la misma calle donde fue hallado sin vida.

“Tenía que trabajar esta mañana y alguien decidió matarlo. Necesitamos justicia. Eso es lo que queremos: justicia”, dijo su madre, según la traducción de una tía de la víctima.

La noche del sábado, familiares y allegados instalaron un memorial con velas cerca del lugar del crimen y realizaron una oración.

El caso sigue bajo investigación del Departamento de Policía de Cambridge, la Fiscalía del Condado de Middlesex y detectives de la Policía Estatal de Massachusetts. Las autoridades pidieron la colaboración de cualquier persona que tenga información.