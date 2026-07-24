Más de 100 artistas participarán en festival Photoimagen 2026

El acto inaugural se celebrará en el Museo de Arte Moderno (MAM), mientras que desde el 1 de septiembre comenzará un calendario de exposiciones y actividades en distintos espacios de la Ciudad Colonial y la zona metropolitana de la capital dominicana.Entre las principales muestras figura ‘Excessocenus’, un proyecto de la fotógrafa española Cristina de Middel, Premio Nacional de Fotografía de España 2017, y del fotógrafo y educador visual brasileño Bruno Morais, distinguido con un Greenpeace Photo Award por documentar el impacto del consumo excesivo en economías y territorios emergentes.

GANADORES DEL LEICA OSKAR BARNACK AWARD

El festival también exhibirá una selección de imágenes de los ganadores del Leica Oskar Barnack Award (LOBA), que reúne obras premiadas durante cuatro décadas, además de trabajos de artistas dominicanos y latinoamericanos como Quisqueya Henríquez, Héctor Méndez Caratini, Mariano Hernández, Ricardo Arispe, Claudia Claremi, Susan Mézquita, Erika Santelices y Orlando Barría.

Según la directora general del festival, Mayra Johnson, y el director artístico, Carlos Acero Ruiz, el eje temático ‘Archipiélagos interiores’ plantea una reflexión sobre el Caribe no solo como espacio geográfico, sino también como una condición cultural e histórica, marcada por la memoria, la conexión y el desplazamiento.

La programación incluye además talleres, conversatorios, presentaciones editoriales y proyecciones audiovisuales. Entre las actividades formativas destacan un taller de fotografía documental impartido por la fotoperiodista venezolana Nathalie Sayago y la presentación de la segunda edición del libro Hartmann, imágenes del siglo XIX en el Caribe, de Guadalupe Casasnovas.