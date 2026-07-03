Manny Rutinel: otro dominicano al congreso de EE.UU (OPINION)

Por FELIX REYES
El 30 de junio de este año fueron celebradas las primarias del Estado de Colorado, en las cuales un brillante joven dominicano de solo 30 años, de nombre Manny Rutinel, fue seleccionado por el Partido Demócrata como su candidato al puesto de Representante del 8vo distrito congresual de ese Estado.
Es pertinente observar que este distrito congresual es uno de los contados distritos que en las elecciones del próximo noviembre son considerados competitivos; es decir, un distrito en el que ninguno de los partidos puede estar seguro de que ganará, pudiendo los resultados inclinarse a favor de uno u otro, como lo demuestra el hecho de que en las elecciones congresuales del 2022 ganó el partido Demócrata, pero en las del 2024 ganó el Partido Republicano.
Se trata de un distrito congresual descrito como “morado” (ni el rojo de los republicanos, ni el azul de los demócratas) en el lenguaje político electoral norteamericano, para significar que no se inclina de manera consolidada hacia ninguno de esos partidos, pudiendo cambiar el apoyo de un partido a su contrario, entre una elección y otra.
Son diferentes los casos de muchos distritos congresuales en la ciudad de Nueva York, considerados sólidamente demócratas (azul), como el que actualmente representa el dominicano Adriano Espaillat y que a partir del próximo año será representado por la joven Darializa Ávila Chevalier.
En estos distritos electorales, las personas que resultan seleccionadas como candidatas en las primarias demócratas puede “coger fiao” y sentarse a esperar, teniendo la seguridad de que a partir de noviembre serán electos a los puestos para los que fueron seleccionados como candidatos.
Por esa razón, en esos distritos congresuales los candidatos demócratas vencedores en las primarias pueden darse el lujo de mantener posturas extremas, no teniendo necesidad de procurar el apoyo de personas independientes con posiciones moderadas.
No es el caso del distrito congresual que aspira a representar el dominicano Manny Rutinel, donde es evidente la presencia de un amplio electorado independiente, no cautivo de ningún partido, por lo que es imperativo asumir posturas moderadas frente a los temas que son de interés del ciudadano común, evitando asumir posturas radicales frente a temas que no son prioritarios para ellos, como son los temas identitarios o relacionados a política internacional, tales como el conflicto Israel-Palestina.
Vale observar que, históricamente, las corrientes que dentro del Partido Demócrata se identifican como las más progresistas, es decir, las corrientes Demócrata Socialista de América y Justice Democrats, encabezadas por Bernie Sanders, Alexandria Ocasio Cortez y Zoran Mandani, solo tienden a resultar victoriosas en espacios electorales, tanto municipales como congresuales, sólidamente demócratas, obteniendo resultados negativos en espacios competitivos.
Existen registros de que cuando, en el 2018, el Partido Demócrata retomó el control de la Cámara de Representantes, los congresistas que fueron apoyados por la corriente más radical de ese partido solo fueron exitosos en aquellos distritos congresuales sólidamente demócratas, donde ya el representante pertenecía al mismo partido; es decir, que no aportaron nada para tomar el control de ese importante espacio.
En sentido inverso, en esas elecciones el Partido Demócrata ganó 40 nuevos puestos que antes estaban en manos de los republicanos. Esos nuevos puestos fueron ganados solo por candidatos provenientes del sector moderado.
Es una enseñanza que no debe ser despreciada para las elecciones congresuales del próximo noviembre, en las que el Partido Demócrata tiene la aspiración, con alta probabilidad, de nuevamente tomar el control de la Cámara de Representantes.
Esta enseñanza es válida también para Manny Rutinel. El puede ser electo a la Cámara de Representantes. Para ello es clave reconocer el carácter competitivo de su distrito congresual y será útil observar qué ocurrió en el 2018.
No solo deseémosle éxito a este valioso joven dominicano. Apoyémosle.
jpm-am