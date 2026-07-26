MADRID: Romeo y Prince Royce celebran una noche de bachata

MADRID.- Romeo Santos y Prince Royce enamoraron con su bachata a Madrid en un concierto con entradas agotadas en el Riyadh Air Metropolitano, donde los dos vecinos del Bronx confirmaron que su química musical sigue intacta ante una audiencia mayoritariamente latinoamericana.
La fiesta arrancó aún de día con la canción que da nombre a su gira conjunta, ‘Better late than never’, del álbum homónimo lanzado en noviembre de 2025.
«¡Madrid, qué bonita esta noche!», exclamó Santos ante una larga ovación, tras agradecer al público «por haber hecho cola durante horas, por su paciencia».
«Aquí estamos para bailar, a cantar y a gozar», invitó.
UN RECORRIDO DE LA BACHATA A LO URBANO
Dinámicos, cómplices y con constantes bromas, ‘El Rey de la bachata’ y Royce alternaron sus grandes éxitos en solitario con interpretaciones conjuntas, respaldados por una banda de 13 músicos y una corista.
Sin dejar de bailar, enlazaron ‘Eres mía’, ‘Te robaré’, su versión de ‘Stand by Me’ coreada de principio a fin, y ‘Dardos’, su tema conjunto más popular de 2025.
A mitad del show cambiaron de vestuario a conjuntos más desenfadados. Royce salió con pantalón y chaleco negros y camiseta blanca; Santos con pantalones de cuero granates y camisa satinada rosa.
Al ritmo de su bachata, contagiaron al estadio de sensualidad y convirtieron el Metropolitano en un gran salón de baile al aire libre.
DUELO AMISTOSO Y CLÍMAX URBANO
En el tramo final, ya anochecido, ambos se retaron en un duelo amistoso para probar si el público se sabía sus canciones nuevas y clásicas. El recinto retumbó al ritmo del reguetón con ‘Khé?’, ‘El clavo’, ‘Sensualidad’ y alcanzó el clímax con ‘Noche de sexo’.
Copa en mano, brindaron por todos los países latinoamericanos mientras el público agitaba banderas de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y, especialmente, de República Dominicana, cuna de la bachata.
‘Corazón sin cara’, de Royce, dio paso a clásicos de Aventura, grupo de Santos hasta 2011. El público cantó solo ‘Obsesión’ ante un Romeo asombrado, en un escenario convertido en Nueva York con escenografía del puente de Brooklyn, una estación del metro, Times Square y hasta una Estatua de la Libertad bailando.
CIERRE CON TODOTERRENO Y ÉXITOS MUNDIALES
Para terminar, un todoterreno entró al escenario conducido por Santos y con Royce de copiloto. Juntos cantaron sus dos temas por excelencia, ‘Darte un beso’ y ‘Propuesta Indecente’, ante decenas de miles de personas.
Con lleno total, Madrid fue una parada especial de una gira que ya pasó por Alemania, Italia y Holanda y que continuará por La Coruña el 30 de julio, Tenerife el 1 de agosto y Santander el 2 de agosto.
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