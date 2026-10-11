Luis Guerrero proclama tiene un gran compromiso con Leones

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BOCA CHICA.– El lanzador derecho Luis Guerrero se integró temprano a los entrenamientos de los Leones del Escogido con el objetivo de fortalecer el relevo escarlata y contribuir a la búsqueda de otro campeonato en la temporada de béisbol otoño-invernal, que comenzará el próximo 16 de octubre.

Guerrero expresó que se encuentra en óptimas condiciones físicas y comprometido con la preparación del conjunto capitaleño, al que busca aportar su mejor rendimiento desde el inicio de la campaña.

«Estoy 100 por ciento saludable, me siento bien fortalecido y sigo trabajando cada día, no importa que sea fin de semana o que esté lloviendo, porque sé que tengo que cumplir un compromiso grande con el Escogido», manifestó.

En la pasada temporada, el derecho registró una efectividad de 1.13 en ocho entradas de labor con los Leones, durante las cuales ponchó a ocho bateadores, permitió cuatro imparables y una carrera, además de conceder seis bases por bolas.

APUESTAN A LA QUÍMICA DEL CONJUNTO

Al referirse al ambiente que ha encontrado en los entrenamientos, celebrados en la academia de los Yankees de Nueva York, Guerrero resaltó la integración de sus compañeros, la seriedad con que asumen las prácticas y la química que se desarrolla dentro del equipo.

El relevista señaló que comenzar la preparación con suficiente anticipación permite fortalecer los vínculos entre los jugadores, especialmente ante la incorporación de nuevos integrantes al plantel.

«Ya sabemos qué es lo que queremos para este año, que es ir por la tercera corona, y para nosotros es muy importante empezar desde temprano porque así formamos una mejor química», expresó.

Agregó que los entrenamientos también permiten conocer a los jugadores que no estuvieron en el equipo la campaña anterior y encontrar la mejor manera de complementar sus habilidades en beneficio del conjunto.

PREPARADOS PARA COMPETIR DESDE EL INICIO

Guerrero destacó el nivel de competitividad de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y explicó que esa exigencia constituye una de las razones por las que decidió integrarse temprano a las prácticas.

«Entramos desde temprano para prepararnos bien, para que cuando digamos play ball, cuando empiece la temporada, estemos listos para competir», puntualizó.

of-am