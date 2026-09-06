Luis Abinader será juramentado hoy como presidente del PRM

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SANTO DOMINGO.- Luis Abinader será presidente del PRM a partir de este domingo, cuando sea proclamado y juramentado durante el acto en el que asumirán sus funciones las nuevas autoridades nacionales del Partido Revolucionario Moderno.

La ceremonia está programada para las 9:00 de la mañana en el Club Polideportivo San Carlos, en Santo Domingo, y marcará el inicio formal del período de la nueva dirección partidaria.

Abinader encabezará la organización junto a Juan Garrigó Mejía, seleccionado para ocupar la Secretaría General, mientras Deligne Ascención Burgos asumirá como primer vicepresidente nacional. Gloria Reyes estará al frente de la Secretaría Nacional de Organización.

La conformación de la dirección fue definida mediante una plancha única que recibió la aprobación por aclamación el pasado 9 de agosto, como parte del proceso interno desarrollado por el partido.

Nuevas autoridades del PRM asumirán sus cargos

La juramentación se realizará durante la etapa final de la XXIV Convención Nacional Ordinaria del PRM, dedicada a la memoria de Orlando Jorge Mera, dirigente de esa organización y exministro fallecido.

Además de la dirección principal, durante la actividad asumirán sus posiciones los vicepresidentes y subsecretarios nacionales, así como dirigentes de estructuras territoriales y representantes del partido en el exterior.

También serán juramentados integrantes de los diferentes frentes sectoriales, junto con responsables de las áreas de Mujer, Juventud y otras dependencias que forman parte de la estructura organizativa del PRM.

Con este proceso, el partido completará la renovación de sus organismos internos y dejará instalada la dirección encargada de conducir la organización durante los próximos años.

Luis Abinader será presidente del PRM hasta 2030

Luis Abinader será presidente del PRM durante el período 2026-2030, luego de que la organización modificara la duración establecida originalmente para los cargos de sus principales autoridades nacionales.

El mandato, previsto inicialmente por dos años, fue ampliado a cuatro años para la dirección nacional. En cambio, los organismos territoriales y las circunscripciones ubicadas en el exterior mantendrán sus períodos vigentes hasta 2028.

La juramentación también producirá cambios en los principales puestos de conducción del partido. Abinader reemplazará oficialmente a José Ignacio Paliza como presidente del PRM, mientras Juan Garrigó Mejía sustituirá a Carolina Mejía en la Secretaría General.

Paliza y Mejía ocupaban las principales posiciones de la organización desde 2018. Ambos continuaron en sus respectivos cargos después de ser ratificados durante el proceso interno celebrado en 2022.

Con la instalación de las autoridades correspondientes al período 2026-2030, Luis Abinader será presidente del PRM y quedará al frente de la dirección nacional junto al equipo escogido durante la XXIV Convención Nacional Ordinaria.