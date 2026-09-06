NY: Mujer delata hijo habría asesinado dominicana en 2018

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NUEVA YORK.- Una mujer declaró a un investigador privado que su hijo le confesó haber sido el pistolero que mató a la dominicana Wendy Martínez en un apartamento de Concourse Village, en El Bronx, el 24 de noviembre de 2018.

«¿Sabes que sé quién hizo eso, verdad?», le habría dicho su hijo mientras estaban en su auto en 2022, de acuerdo con la grabación obtenida por The New York Post.

La mujer le rogó que le dijera que no estaba involucrado. Él lo negó inicialmente, luego se rió con ironía y finalmente admitió: «Sí».

El hijo, actualmente empleado de la Administración de Servicios para Niños de la ciudad de Nueva York, no ha sido acusado formalmente hasta ahora.

UN CRIMEN QUE NO ERA PARA ELLA

Martínez, de 45 años y trabajadora de un hospital, fue asesinada a balazos a través de la mirilla de su puerta. No era el objetivo.

La Policía de Nueva York determinó en aquel momento que se trató de un ajuste de cuentas relacionado con su hijo, quien en ese entonces era miembro de la pandilla Trinitarios. Ella simplemente abrió la puerta y recibió los disparos.

Las imágenes de vigilancia mostraron a un hombre enmascarado saliendo del edificio con un paraguas abierto para ocultar su rostro. Nunca hubo arrestos.

La madre del presunto asesino dijo que supo inmediatamente que era él al ver el video.

POR QUE ESTA PISTA CAMBIA TODO

Durante casi una década, el caso estuvo frío. Sin testigos, sin arma, sin motivo directo contra Wendy. La nueva declaración, grabada por el investigador privado Manuel Gómez, le da a la Fiscalía lo que no tuvo: una confesión directa, aunque sea de oídas.

Ahora la investigación debe determinar si esa grabación es admisible, corroborar la coartada del sospechoso y establecer su vínculo con los Trinitarios en 2018.

Para la comunidad dominicana de Concourse Village, donde todavía recuerdan a Wendy como una mujer trabajadora y tranquila, esta pista es una mezcla de esperanza y dolor. Esperanza de que por fin haya justicia. Dolor de saber que murió por una guerra que no era la suya.