RUSIA: Seis muertos y un herido al estrellarse un avión militar

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MOSCU 29 Sep.- Al menos seis personas han muerto y una ha resultado herida este martes a bordo de un avión militar que se ha estrellado durante un vuelo de entrenamiento en la región de Amur, en el este de Rusia, según han indicado las autoridades.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el balance, si bien ha matizado que se trata de cifras preliminares, mientras un equipo de las Fuerzas Armadas se ha desplazado al lugar del accidente para esclarecer las circunstancias y causas del accidente.

La cartera militar ha señalado que el avión siniestrado, una aeronave TU-95, no transportaba munición y se ha estrellado en una zona deshabitada.

De acuerdo a las autoridades locales, el equipo a bordo trató de efectuar un aterrizaje de emergencia mientras sobrevolaba una zona cercana a la localidad de Krasnoyarovo, en el extremo oriental ruso. «La tripulación hizo todo lo posible para desviar la aeronave de las zonas residenciales», ha apuntado el Gobierno regional en una nota recogida por la agencia rusa de noticias Interfax.

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