Los 10 dólares: una promesa incumplida y un nuevo cobro a la diáspora (OPINION)

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Por LEIDY LAURA NUÑEZ

Hay cifras que parecen pequeñas, pero terminan revelando grandes problemas. En la relación entre el Estado dominicano y su diáspora, los diez dólares son un buen ejemplo.

Durante años, miles de dominicanos residentes en el exterior vimos incluidos en nuestros boletos aéreos los US$10 correspondientes a la Tarjeta de Turista, aun cuando por nuestra condición de ciudadanos dominicanos estábamos exentos de ese pago. La solución ofrecida fue solicitar un reembolso. En teoría, sencillo. En la práctica, muchos nunca recuperaron ese dinero. Yo misma lo he solicitado sin lograr recibirlo.

Durante una de sus visitas a la comunidad dominicana en Nueva York, en el United Palace, el presidente Luis Abinader abordó este reclamo y reconoció que esos diez dólares no debían aplicarse a los dominicanos. Aquel planteamiento fue recibido como un compromiso con una diáspora que durante años reclamaba un trato más justo. Sin embargo, la realidad demuestra que todavía existen ciudadanos que han tenido que perseguir un reembolso por un cobro que no les correspondía asumir.

COMPROMISO PENDIENTE

Ahora se plantea un nuevo aumento de US$10 a la tasa de salida, elevándola de US$20 a US$30. Según estimaciones publicadas, esta medida podría generar entre RD$7,000 y RD$8,000 millones adicionales.

La discusión, por tanto, no debe reducirse a diez dólares. Debe ser sobre principios.

La diáspora aporta, invierte, consume y mantiene un vínculo permanente con su país. Antes de pedirle nuevamente un esfuerzo económico, el Estado debe preguntarse si está ofreciendo servicios eficientes, transparentes y justos.

Los diez de antes nos dejaron una lección: cuando el ciudadano tiene que perseguir al Estado para recuperar lo que legítimamente le corresponde, algo debe cambiar.

Los diez de ahora nos obligan a preguntar: ¿estamos construyendo una política fiscal justa o haciendo más costoso el vínculo con nuestra propia nación?

Porque, al final, no son solo diez dólares. Es la forma en que el Estado decide tratar a sus ciudadanos.