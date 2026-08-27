Líder político pide posponer la primera vuelta elecciones Haití

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Puerto Príncipe, 27 ago.- El abogado y líder opositor haitiano André Michel solicitó posponer la primera vuelta de las próximas elecciones, fijadas para el 13 de diciembre y consideradas hoy vitales para la recuperación del país, reportó un diario local.

Esa fecha genera muchas preocupaciones para la clase política porque las condiciones actuales y en especial la inseguridad que sufre la nación caribeña limitarían unos comicios creíbles y seguros, alegó el analista, citado por Le Nouvelliste.

Michel, abogado de derechos humanos y de acciones contra la corrupción, instó al gobierno, al Consejo Electoral Provisional (CEP) y a los partidos políticos a reunirse, revisar el calendario electoral y proponer otro momento para efectuar la consulta.

El letrado condenó los nuevos brotes de violencia que afectan al país, entre ellos la reciente masacre en la zona metropolitana de Kenscoff que dejó 40 muertos y decenas de heridos.

Según Michel, mantener la fecha del 13 de diciembre expondría el proceso electoral a graves riesgos, por el control que mantienen las pandillas armadas sobre plazas públicas, carreteras y territorios principales.

Esa circunstancia -argumentó- imposibilitaría el desplazamiento seguro de los votantes y del personal electoral, así como el traslado del material necesario para los sufragios.

Líderes de partidos y de entidades populares y de derechos humanos, coinciden con miembros del gobierno y especialistas del CEP en que el proceso electoral es imprescindible para rescatar al país de la actual crisis general, causada por la violencia de las pandillas.

Según medios de prensa, los defensores del proceso electoral estiman que la consulta podría lograr nuevas autoridades, para rescatar al país de la inestabilidad, el desorden y la inestabilidad gubernamental de los últimos años.

of-am