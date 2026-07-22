Líder humanitario cuestiona investigación sobre magnicidio

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PUERTO PRÍNCIPE, 22 jul (Prensa Latina)- El director de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh), Pierre Espérance, cuestionó la conducción en curso hoy sobre la investigación del asesinato del expresidente Jovenel Moise, informó un medio local.

El líder humanitario criticó severamente que la comparecencia el lunes del expresidente Michel Joseph Martelly como testigo, y en general las pesquisas fueron insuficientes en la búsqueda de los verdaderos responsables del crimen de 2022, según Gazzette Haiti.

Espérance argumentó en una entrevista de prensa que el proceso investigativo «constituye un teatro, demagogia y manipulación», y acusó al juez instructor que lo conduce, Jean Denis Cyprien, de evitar enjuiciamientos contra quienes orquestaron y ejecutaron el asesinato.

El director de la Rnddh denunció, asimismo, la influencia política, la corrupción y la impunidad durante las pesquisas, en particular las referidas a la conducción de la investigación del crimen contra el expresidente Moise.

REITERA ACUSACIONES

La autoridad de derechos humanos reiteró sus acusaciones contra Michel Martelly y su partido PHTK, por ejercer influencias sobre varias instituciones estatales.

Según Espérance, estas maniobras contribuyen a debilitar el sistema judicial y fomentar la impunidad. La inseguridad -puntualizó- es utilizada para desviar la atención pública sobre los casos de corrupción.

FINANCIACIÓN DE GRUPOS ARMADOS

El director del ente sobre derechos humanos acusó al expresidente Martelly y a funcionarios de la Policía Nacional de estar vinculados a la financiación de grupos armados.

Espérance mencionó al respecto de forma directa a policías del norteño departamento de Artibonite que, según él, suministraron armas y municiones a bandas criminales.

EXIGE SISTEMA JUDICIAL CAPAZ

La Rnddh -recordó Espérance- exige en Haití un sistema judicial capaz de esclarecer plenamente las responsabilidades sobre este caso, y sin estar sujeto a presiones políticas.

Martelly, citado como testigo del asesinato del mandatario Jovenel Moise, fue interrogado la víspera durante cuatro horas por el juez de instrucción Cyprien.

El exjefe de Estado respondió a preguntas sobre el magnicidio del 7 de julio de 2022, formuladas por el magistrado, a quien se le encomendó la continuación de la investigación, según Le Nouvelliste.

Martelly, quien regresó a Haití el 15 de julio tras varios años en Florida, Estados Unidos, actuó de forma muy discreta tras la vista y prescindió de declaraciones a la prensa, acompañado por su abogado, Mario Delcy, y su excanciller, Pierre Richard Casimir.

De acuerdo con Le Nouvelliste, el juez Cyprien realizó investigaciones adicionales con figuras clave del caso, incluyendo a opositores al fallecido presidente Moise, y también al actual jefe de la policía nacional, André Jonas Vladimir Paraison.

Sin embargo -lamentó el diario- varias personas relevantes citadas sobre el caso rehusaron comparecer, como el exdirector general de la Policía Nacional, Léon Charles, el exministro del Interior, Louis Gonzague Edner Day, y la exprimera dama, Martine Moise.

mem/apb