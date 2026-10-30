Licey asume liderato del beisbol de RD; Leones y Aguilas ganan

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SANTO DOMINGO. – Tigres del Licey, Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas salieron airosos en la jornada del béisbol invernal dominicano, al imponerse a Toros del Este, Gigantes del Cibao y Estrellas Orientales, respectivamente.

Los tres equipos protagonizaron una noche de ofensiva y emociones en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

LICEY SUPERA A LOS TOROS

Los Tigres del Licey derrotaron 7-4 a los Toros del Este, apoyados en una ofensiva que les permitió tomar el control del encuentro y mantener la ventaja hasta el final.

El conjunto azul consiguió un importante resultado en sus aspiraciones de avanzar en la competencia, mientras los taurinos no pudieron contener la producción de sus rivales.

ESCOGIDO DESATA SU OFENSIVA ANTE LOS GIGANTES

En otro encuentro, los Leones del Escogido protagonizaron una explosiva jornada ofensiva al vencer 15-8 a los Gigantes del Cibao.

Los escarlatas castigaron el pitcheo de los francomacorisanos con una abundante producción de carreras, en un partido caracterizado por el dominio de los bates rojos.

La victoria representó otro resultado favorable para el conjunto capitaleño en su lucha por mantenerse entre los equipos competitivos del torneo.

ÁGUILAS VENCEN A LAS ESTRELLAS

Por su parte, las Águilas Cibaeñas derrotaron 5-2 a las Estrellas Orientales, combinando una ofensiva oportuna con una labor monticular que les permitió limitar la producción del conjunto verde.

Los cibaeños aprovecharon sus oportunidades para fabricar las carreras necesarias y asegurar el triunfo frente a los orientales.

Con estos resultados, Licey, Escogido y Águilas sumaron victorias importantes en la continuación del torneo de béisbol profesional dominicano, que reúne a seis franquicias en la disputa por la corona nacional.

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 10 7 3 .700 – 10 6 4 .600 1 9 5 4 .556 1.5 10 4 6 .400 3 10 4 6 .400 3 9 3 6 .333 3.5

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