LF propone fortalecer lectura comprensiva y el pensamiento

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JUAN DOLIO, República Dominicana.– El expresidente y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró este sábado que el sistema educativo dominicano debe priorizar el fortalecimiento de la lectura comprensiva y el pensamiento crítico para enfrentar los desafíos que plantea el rápido avance de la inteligencia artificial (IA).

Durante la conferencia magistral “La importancia de la preparación académica en el siglo XXI”, realizada en el Centro Integral de Desarrollo City of Hope (Ciudad de la Esperanza), el líder de la Fuerza del Pueblo sostuvo que las nuevas herramientas tecnológicas pueden enriquecer el aprendizaje, pero advirtió que no deben sustituir la capacidad de análisis y razonamiento de los estudiantes.

Fernández señaló que plataformas como ChatGPT, Claude y Perplexity constituyen recursos valiosos para la educación, aunque consideró necesario establecer mecanismos que eviten una dependencia excesiva de estas tecnologías en las aulas.

“El sistema educativo procura que las personas desarrollen pensamiento crítico”, expresó el exmandatario, al destacar que algunos países han comenzado a restringir el uso de herramientas de inteligencia artificial con fines escolares antes de los 16 años.

El dirigente político enfatizó que uno de los principales retos de la educación dominicana es garantizar que los estudiantes comprendan lo que leen. En ese sentido, advirtió que quienes no logran interpretar adecuadamente los textos se convierten en “analfabetos funcionales”.

Como parte de sus propuestas, planteó la creación de bibliotecas escolares en todo el país y el fortalecimiento del uso de diccionarios y otros recursos destinados a ampliar el vocabulario y mejorar la comprensión lectora. Además, abogó por una mayor integración entre docentes, familias y sociedad para fomentar hábitos permanentes de lectura.

Fernández indicó que la educación del siglo XXI debe combinar el dominio de las tecnologías emergentes con competencias como la alfabetización digital, el aprendizaje de un segundo idioma, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos.

Durante su visita, también elogió la labor de City of Hope en favor de jóvenes de escasos recursos y anunció su respaldo a la institución. Como parte de ese apoyo, se comprometió a gestionar 200 becas completas para estudiantes del centro educativo.

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