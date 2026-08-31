LF: La canasta básica ha pasado de RD$28 mil a 49 mil pesos

Leonel Fernandez mientras visitaba la feria Expo Mayorista 2026, en el Club El Mayorista, de la Provincia Duarte.

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS, 31 de agosto.- El costo de la canasta básica en República Dominicana pasó de RD$28 mil en 2020 a RD$49 mil en la actualidad, reduciendo el poder adquisitivo de las familias y provocando cierre y quiebra de comercios, denunció aquí el expresidente Leonel Fernández.

«Se ha duplicado prácticamente, mientras que los salarios están por debajo. Es una gran diferencia», afirmó el también presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP).

Explicó que la brecha entre ingresos y costo de vida limita el consumo, lo que se traduce en pérdida de clientes y ventas para los establecimientos.

«Ya hay comercios que están entrando en cierre, están en bancarrota, y es porque están perdiendo clientes debido a que se ha reducido el poder adquisitivo», sostuvo.

Añadió que el impacto alcanza directamente a los hogares. «La gente no tiene recursos suficientes para poder adquirir lo fundamental: una dieta balanceada», afirmó Fernández durante una visita a feria Expo Mayorista 2026, en el Club El Mayorista, organizada por la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte.

El exmandatario participó en un conversatorio moderado por José Manuel Frías, coordinador general del evento, y sostuvo un encuentro con empresarios y directivos de la asociación que preside Carlos Manuel Almanzar.