Leyenda juega por primera vez en campos de golf Casa Campo

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LA ROMANA.– La leyenda mexicana del golf femenino Lorena Ochoa, ex número uno del mundo y ganadora de dos Majors, jugó por primera vez este viernes en Teeth of the Dog®, el emblemático campo diseñado por Pete Dye en Casa de Campo Resort & Villas.

La visita incluyó una clínica de golf para invitados especiales, encabezada por el ministro de Turismo, David Collado; el vicepresidente ejecutivo de Central Romana Corporation, Leo Matos, y el presidente de Casa de Campo Resort & Villas, Andrés Pichardo Rosenberg.

Durante la jornada, Ochoa compartió sus conocimientos y experiencias profesionales, ofreció consejos técnicos y conversó con niños de la academia de golf de Casa de Campo y jóvenes de la Federación Dominicana de Golf, quienes tuvieron la oportunidad de interactuar con una de las figuras más destacadas de la historia del golf latinoamericano.

Ochoa conquistó 27 títulos en el circuito de la LPGA y permaneció 158 semanas consecutivas como número uno del ranking mundial, además de formar parte del Salón de la Fama del Golf Mundial.

“Estoy muy feliz de estar en Casa de Campo y de haber podido jugar por primera vez Teeth of the Dog®. Es un campo espectacular, con una historia enorme y con hoyos frente al mar que realmente impresionan”, expresó la exgolfista mexicana.

Agregó que fue especialmente significativo compartir con niños y jóvenes golfistas, a quienes consideró el futuro del deporte.

Collado destaca trayectoria de Ochoa

El ministro de Turismo, David Collado, quien invitó a Ochoa a visitar República Dominicana para participar en su programa Emprendedores, resaltó tanto su trayectoria deportiva como sus cualidades personales.

Collado definió a la exjugadora como una estrella mundial y una persona extraordinaria, al tiempo que destacó su tenacidad, disciplina y capacidad para alcanzar grandes objetivos.

“Su ejemplo es un verdadero referente para la juventud”, afirmó el ministro.

Por su parte, Andrés Pichardo Rosenberg valoró la presencia de Ochoa en Casa de Campo y consideró que su visita contribuye a proyectar el destino como referente internacional del golf.

“Para Casa de Campo Resort & Villas es un verdadero honor recibir a una leyenda de la talla de Lorena Ochoa”, manifestó Pichardo Rosenberg, quien resaltó la importancia de que la exnúmero uno mundial pudiera conocer el legado de Pete Dye y compartir con las nuevas generaciones de golfistas dominicanos.

Teeth of the Dog, referente mundial

Teeth of the Dog es considerado una de las obras más emblemáticas de Pete Dye en el Caribe. El campo cuenta con siete hoyos frente al mar, conocidos como los “Heaven 7”, que constituyen uno de sus principales atractivos.

Casa de Campo también cuenta con los campos Dye Fore y The Links, además del Golf Learning Center, que ofrece tecnología especializada para jugadores de distintos niveles.

La visita de Lorena Ochoa refuerza el posicionamiento de Casa de Campo como destino para grandes figuras del golf internacional y contribuye a promover a República Dominicana como uno de los principales destinos del turismo de golf en el Caribe.

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