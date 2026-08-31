Leones del Escogido dejan en libertad a cuatro jugadores

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SANTO DOMINGO.– La gerencia de Operaciones de Béisbol de los Leones del Escogido anunció la liberación de cuatro jugadores como parte del proceso reglamentario de evaluación y reducción de la reserva del equipo previo al próximo draft de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Los jugadores dejados en libertad son el lanzador derecho Gerlin Rosario, los infielders Wander Franco y William Lugo, y el jardinero Bryan González.

El gerente general de los Leones, Carlos Peña, explicó que la decisión responde a la planificación deportiva de la organización de cara a la próxima temporada.

“Es una decisión operacional que responde a las necesidades del equipo y a nuestra planificación deportiva de cara a la próxima temporada. Les deseamos lo mejor en sus próximos pasos”, manifestó Peña.

Los Leones del Escogido, actuales bicampeones nacionales, se preparan para la temporada otoño-invernal 2026-27, que está prevista para comenzar el 16 de octubre, con la meta de conquistar su corona número 19 en el béisbol profesional dominicano.

of-am